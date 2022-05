Accueil Belgique Société "On va exploser les records": 2022, une année spéciale pour les jobs d’étudiant Les contrats étudiants sont en forte hausse en 2022. Les records de 2019 devraient être dépassés cet été. Legrand Elise ©Jean-Luc Flémal

"En 2022, de toute évidence, on va exploser les records." À près d'un mois du début des vacances d'été, les perspectives de l'Union des classes moyennes (UCM) concernant l'emploi étudiant sont au beau fixe. "En 2019, dernière année classique avant la pandémie, il y a eu un peu plus de 550 000 contrats étudiants en Belgique, observe Thierry Evens, porte-parole de l'UCM. En 2022, on sera très nettement au-dessus des 600 000 contrats,...