"On fait un peu ce métier pour être seuls, dans le noir"

Inconnue du grand public, Marie-Hélène Dozo est la monteuse la plus illustre de Belgique

Jusqu’à fin novembre, Cinematek organise un cycle Marie-Hélène Dozo. Inconnue du grand public, elle est pourtant la monteuse la plus illustre du royaume. Et pour cause, elle a monté deux Palmes d’or, remporté de nombreux prix et fait partie de l’académie des Oscars. Marie-Hélène Dozo a réalisé le montage de tous les films des Dardenne depuis La Promesse.