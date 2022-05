Accueil Belgique Société La Direction de la sécurisation de la police n’assume toujours pas toutes ses missions Il lui manque plus de 200 personnes. La protection de sites nucléaires ou du Shape est encore effectuée par d’autres services. Antoine Clevers Journaliste service Belgique

©JC Guillaume

Quatre ans et demi après sa création, la Direction de la sécurisation (DAB) de la police fédérale ne tourne toujours pas à plein régime et n'assume pas toutes ses missions. "La protection des sites nucléaires de Doel et Mol […] est assurée par la Défense jusqu'à nouvel ordre" , alors qu'elle aurait dû être reprise par la DAB. De même, "la protection des domaines et palais royaux [ainsi que celle] du Shape (le site de l'Otan à Mons, NdlR) est assurée par la Direction...