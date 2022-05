Accueil Belgique Société Malgré le temps maussade de la fin mai, la sécheresse n’est pas terminée: "L’été sera plus chaud que la moyenne" Les pluies des derniers jours ont fait du bien, mais la situation reste à surveiller. Thibaut Van Hoof ©Shutterstock

Après deux mois et demi de soleil et de sécheresse, la fin du mois de mai a comme un air de 2021. Depuis le 18 mai, on a eu droit à de la pluie, des orages, des nuages et même des températures plutôt fraîches ces derniers jours. De quoi craindre un été pourri ? On fait le point alors que l'été météorologique commencera ce mercredi 1er juin. "Au moment de faire le bilan chiffré du printemps, il faut faire la nuance entre mars et avril qui ont été très secs et beaux, et mai qui a été très contrasté, note Pascal...