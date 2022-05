Les évêques de Belgique se mobilisent en faveur des sans-papiers : "Jésus est du côté des sans-papiers"

Le fédéral approuve trois nouveaux centres pour les personnes en séjour irrégulier: "Un véritable tournant"

Le gouvernement fédéral a approuvé la construction de trois nouveaux centres fermés et un centre de départ, créant 400 places de plus affectées au retour forcé de personnes en séjour irrégulier, rapportent Sudinfo et De Tijd mercredi, citant le secrétaire d'État Mahdi.