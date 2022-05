Quel bilan pour la grève de ce mardi ? Le mécontentement dans les services publics visible dans tout le pays

Les syndicats du secteur public ont fait grève mardi pour davantage de pouvoir d’achat et d’investissements.

Les syndicats des services publics ont réussi leur coup. Mardi, le pays a été fortement perturbé par la grève du front commun qui réclamait des mesures en faveur du pouvoir d’achat, davantage d’investissements dans les services publics, le respect de la concertation sociale et le renforcement des pensions. Le message est passé. Et le 20 juin, c’est l’ensemble des syndicats, tous secteurs confondus, qui manifesteront pour le pouvoir d’achat.

L’impact de la grève a été net dans les transports en commun. Le rail était pratiquement à l’arrêt dans les provinces de Liège, Namur et Luxembourg mardi matin, seul un quart des trains circulant dans le reste du pays. Les Tec wallons étaient particulièrement touchés. À Bruxelles, une seule des quatre lignes de métro était en service et l’offre de trams et de bus était très affaiblie. Même le trafic des ferries à Ostende était à l’arrêt.

Courroux des employeurs

Si les enseignants ont été peu nombreux à se croiser les bras, l’appel à la grève a été bien suivi dans les prisons. La distribution du courrier ou la collecte des déchets ont aussi été perturbées.

Les fédérations d'employeurs ont dénoncé ces actions, parlant de "grèves dangereuses" et de "sabotage intentionnel". Le Premier ministre, de son côté, a objecté aux syndicats qu'en Belgique, "la compensation pour le pouvoir d'achat est automatique, comparé à d'autres pays".