Météo : ciel mitigé avant une remontée des températures en fin de semaine

L'après-midi, les averses s'évacueront vers le nord-est et le soleil reviendra par le littoral, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima varieront entre 14 et 16°C en bord de mer et en Ardenne, et entre 17 et 19°C dans les autres régions. Le vent sera généralement modéré d'ouest à nord-ouest. Ce soir et la nuit prochaine, le ciel se dégagera progressivement dans toutes les régions et un peu de brume ou de brouillard pourra se former par endroits. Les températures redescendront entre 2 et 5°C en Ardenne et en Campine, et entre 6 et 8°C dans les autres régions. Le vent faiblira et deviendra variable en direction.

Jeudi à l'aube, quelques poches de brouillard pourront traîner dans le nord-ouest du pays. En journée, le temps restera sec avec un ciel partagé entre champs nuageux et éclaircies. Les maxima de saison varieront entre 16 ou 17°C à la mer et 22°C en Lorraine Belge ou en Campine. Le vent sera faible à parfois modéré de direction variable ou de secteur nord-est.

Vendredi, il fera plus chaud avec des valeurs maximales de 19 à 25°C. Le soleil sera de la partie mais des voiles d'altitude envahiront progressivement le pays depuis la France. Quelques nuages cumuliformes se développeront également. Par endroits mais surtout au sud du sillon Sambre et Meuse, une averse n'est pas exclue et même un coup de tonnerre pourra s'entendre. Le vent sera dans l'ensemble modéré, au littoral modéré à assez fort, de nord-est. En Haute Belgique, il sera généralement faible de secteur est ou parfois même de direction variable.