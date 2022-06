Coronavirus: Frank Vandenbroucke annonce une probable nouvelle campagne de vaccination après l'été

Le Covid long touche un tiers des Belges infectés: "Une évolution défavorable de la maladie sur la santé mentale"

Six mois après une infection au Sars-CoV-2, 30 à 35% des personnes souffrent encore de fatigue et de maux de tête, d'après des chiffres compilés par Sciensano et relayés par Le Soir jeudi.