Nucléaire : Engie compte faire payer l’État belge

A. C. (avec Belga)

Engie appelle le gouvernement belge à sortir son chéquier. Dans une lettre adressée au Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD), le groupe énergétique français, exploitant des centrales nucléaires belges, demande au gouvernement fédéral de co-investir dans la prolongation des réacteurs de Doel 4 et Tihange 3 et de participer au financement de l’élimination de déchets nucléaires qui en résulte.

La missive, dont le contenu a été révélé jeudi matin par la VRT, est arrivée mardi sur le bureau du Premier ministre. La patronne (CEO) d’Engie, Catherine MacGregor, y énumère une série de points à l’agenda des négociations menées avec le gouvernement dans le cadre de la prolongation des deux réacteurs nucléaires les plus récents.

Engie estime, par exemple, que le démantèlement des cinq autres réacteurs et les investissements supplémentaires dans Doel 4 et Tihange 3 comportent des risques financiers trop importants. Étant donné que les prix de l’électricité ne resteront peut-être pas aussi élevés qu’aujourd’hui, le revenu des centrales prolongées est incertain, selon le groupe industriel.

Engie veut partager le risque et demande que le gouvernement, en plus de payer les coûts de la prolongation des centrales, devienne un coopérateur des deux réacteurs nucléaires en question. Cela signifie que l’État belge participerait à tous les bénéfices et à toutes les pertes. Il devrait également payer une partie de l’élimination des déchets nucléaires générés en surplus, indique la CEO d’Engie.

Un démantèlement à 41 milliards

Le coût du démantèlement du nucléaire est estimé à 41 milliards d'euros. Il est en principe à charge de l'exploitant, Engie-Electrabel, qui a constitué des provisions à cet effet. "Votre gouvernement n'a pas signé pour prendre en charge une facture de 41 milliards d'euros […] Il est hors de question que le contribuable belge paie pour la facture des déchets nucléaires", a dit au Premier ministre le député Samuel Cogolati (Écolo), jeudi, à la Chambre.

Alexander De Croo n'a pas commenté les négociations en cours, qu'il dit vouloir mener dans la "discrétion".