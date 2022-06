Météo : un temps pluvieux jusqu'en milieu de semaine

Lundi matin, le temps sera partiellement nuageux et sec dans la plupart des endroits mais quelques averses circuleront sur le sud et sud-est du pays, annonce l'Institut royal météorologique.

Au cours de la journée, des averses locales se développeront dans le nord-ouest et le centre du pays. Dans le sud est du pays, le temps deviendra sec. Les maxima se situeront entre 16 ou 17 degrés à la mer ainsi qu'en Hautes Fagnes et 20 degrés dans le centre.

Mardi, le temps sera variable avec quelques averses, plus nombreuses au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Le mercure atteindra les 15 à 21 degrés.

Mercredi, une zone pluie, suivie de quelques fortes averses l'après-midi depuis l'ouest, est annoncée, sous des maxima de 16 à 21 degrés.

Quelques averses sont encore attendues jeudi, mais il fera cependant plus sec et plus chaud.

Vendredi, quelques précipitations seront encore possibles mais le temps restera sec en de nombreux endroits. Le ciel sera partagé entre nuages et régulièrement des périodes ensoleillées.

La situation ne changera pas vraiment samedi, avec toujours une nébulosité variable et un temps sec.

Dimanche, le temps devrait rester encore majoritairement sec mais avec davantage de nuages. Dans le sud-est, le temps pourrait être orageux. Les maxima seront compris entre 19 et 24 degrés.