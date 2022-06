Enseignement, job étudiant et aide sociale: les principales préoccupations des jeunes

Enseignement, job étudiant et aide sociale ont été les principales préoccupations des 12-26 ans, selon le rapport annuel 2021 du réseau d'information Infor Jeunes publié vendredi. Ce dernier évoque des chiffres "révélateurs des besoins émergents des jeunes en cette période de transition sanitaire".

"Bousculée par une oscillation constante entre assouplissements et restrictions, l'année 2021 a suscité des questionnements inédits chez les jeunes et une altération des habitudes", poursuit-il. Même s'ils favorisent désormais la prise de contact à distance, les 12-26 ans continuent de se tourner vers l'association pour trouver la solution à leurs problèmes spécifiques.

Ils sont ainsi 37.152 à avoir bénéficié gratuitement des services d'Infor Jeunes, soit 5,37% de plus qu'en 2020. Malgré le retour du présentiel, le réseau n'a pas encore retrouvé sa vitesse de croisière pré-Covid, en partie à cause de l'absence des salons, événements lors desquels il touche normalement une partie importante de son public.

Les bouleversements liés à la crise sanitaire se font ressentir à travers l'intensification du décrochage scolaire, de la précarité étudiante ou encore du travail étudiant, trois éléments indissociables, analyse Infor Jeunes dans son rapport. Ceci explique pourquoi les jeunes ont tant ressenti le besoin d'être informés sur l'enseignement (28% des demandes, qui concernaient l'orientation, les allocations, le statut étudiant, la finançabilité), suivi de près par le job étudiant (18%) et la protection sociale (14% des requêtes, à propos des allocations familiales, du CPAS ou des allocations d'insertion).

La part des demandes liées à la protection sociale ne fait qu'augmenter : de 9% en 2019 à 11% en 2020 et 14% en 2021. La pandémie a en outre renforcé la précarité des jeunes à travers la perte du job étudiant, mais aussi en raison de difficultés intrafamiliales qui ont rendu nécessaire la prise d'autonomie.

Infor Jeunes observe également une hausse constante des questions liées au CPAS (18% en 2019, 20% un an plus tard et 23% en 2021).

Enfin, la thématique enseignement, habituellement talonnée par le job étudiant, concentre aujourd'hui une part exponentielle des demandes. "Ces deux observations témoignent des difficultés rencontrées par le jeune en 2021 pour s'en sortir financièrement, (re)trouver son équilibre mental et sa voie dans une société en pleine mutation", conclut le réseau, qui regroupe 15 centres d'information jeunesse et une série de permanences d'information décentralisées répartis sur toute la Wallonie.