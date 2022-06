Les communes ne sont plus obligées de délivrer des livrets de mariage

Pour le meilleur et pour le pire : en 2020 (derniers chiffres connus), près de 33 000 couples se sont dit oui devant l’officier de l’état civil, selon l’office belge de statistique (StatBel). Une année Covid qui avait enregistré un nombre historiquement bas de mariages, en recul de 26 % par rapport à 2019, soit 11 491 célébrations en moins.

La tradition veut que les époux, qui se sont promis fidélité pour les bons et les mauvais jours, ressortent de la maison communale avec leur livret de mariage, précieux souvenir de ce qu’ils espèrent être un des plus beaux moments de leur vie. Initialement, ce document servait de preuve du mariage civil afin que les autorités religieuses puissent à leur tour procéder à l’union.

D’autres mentions ont ensuite été ajoutées, comme des extraits du Code civil sur les droits et obligations des époux, à tel point que le livret de mariage était considéré comme un extrait de l’acte (officiel) de mariage. Il était aussi très pratique dans le cadre des démarches de succession.

Adieu stylos, timbres et papier...

Mais les temps ont changé et le numérique a chassé les stylos, les timbres et le papier. Un arrêté royal de février 2019 prévoit que les copies et extraits d’actes ne peuvent plus être délivrés qu’à partir de la banque (numérique) de données des actes de l’état civil (BAEC). Autrement dit, depuis plus de trois ans, les livrets de mariage n’ont plus aucune valeur juridique (qu’ils aient d’ailleurs été établis avant ou après cette date); ils ne sont plus des extraits officiels d'actes.

Les communes ne sont désormais plus obligées de délivrer de livrets de mariages, comme le stipule une circulaire ministérielle, publiée au Moniteur belge le 1er juin 2022, qui a été adressée aux autorités locales par le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open VLD).

Mais le ministre de la Justice ne veut pas faire disparaître ces documents à haute valeur symbolique et émotionnelle. À l’inverse, Vincent Van Quickenborne attire l’attention des administrations locales sur le fait que rien ne les empêche de continuer à remettre ce document aux nouveaux époux, ni de “laisser libre cours à une interprétation plus libre et créative” pour embellir ce livret de mariage et “en faire un souvenir encore plus beau”, grâce à la disparition des exigences légales en matière de forme et de contenu.