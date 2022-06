La limitation de la pub pour les jeux de hasard a été demandée par la Loterie Nationale

En contrepartie, celle-ci a accepté de payer 30 millions d'euro supplémentaires à l'état, écrit samedi Het Laatst Nieuws, sur base d'une lettre adressé au gouvernement que le quotidien a pu consulter. Le texte devrait entrer en vigueur à la fin de l'année et prévoit une limitation pour toutes les publicités concernant les jeux de hasard. Ainsi, seules les personnes qui veulent jouer et recherchent activement des informations sur les jeux de hasard seront confrontées à ces publicités. Les logos des sociétés de paris et de jeux sur les maillots des joueurs de football seront encore autorisés jusqu'en 2025. La proposition a déclenché des remous au sein du gouvernement.

Une lettre de Jannie Haek, la patronne de la Loterie Nationale, adressée au gouvernement indique que la proposition émane de la Loterie elle-même. Celle-ci a fait cette demande en échange d'une augmentation de l'intérêt du monopole, un montant que la Loterie doit payer chaque année parce qu'elle est la seule société du pays autorisée à organiser des loteries. Mme Haek a accepté de payer 30 millions d'euros supplémentaires, à condition que le gouvernement limite la publicité de la concurrence - les sociétés de jeux de hasard. Le monopole de la Loterie s'en trouverait ainsi renforcé.

Interrogé par Het Laatste Nieuws, Vincent Van Quickenborne s'est défendu d'avoir été influencé par cette lettre d'une quelconque façon