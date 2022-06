Nucléaire: les négociations avec Engie devraient aboutir d'ici septembre, dit Tinne Van der Straeten

Prolongation du nucléaire : Sophie Wilmès attend d'Engie qu'elle fasse preuve de "dignité" sociétale

"J'attends d'Engie qu'elle fasse preuve de dignité dans le partenariat, et qu'elle montre à quel point elle prend à cœur sa responsabilité sociétale. J'attends d'eux qu'ils soient plus proactifs à trouver des solutions à la situation délicate dans laquelle on se trouve", a-t-elle ajouté.