Van Quickenborne nie tout lien entre l'interdiction de la pub pour les jeux de hasard et une lettre de la Loterie Nationale

Le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD) a fermement contesté samedi tout lien entre les projets du gouvernement de quasi interdire les publicités pour les jeux de hasard et une éventuelle demande en ce sens de la Loterie Nationale. Selon le ministre, ces insinuations viennent du lobby des jeux de hasard. "Ils font référence à une lettre que la Loterie Nationale a envoyée dans le cadre de la confection du budget. Cela n'a rien à voir, la chronologie des faits le prouve", se défend le ministre libéral flamand dans un communiqué.

Selon Vincent Van Quickenborne, la mesure vise à répondre aux effets de plus en plus néfastes de la dépendance aux jeux de hasard et est soutenue par une très forte majorité au parlement.

Le journal Het Laatste Nieuws écrivait samedi que la proposition du ministre de la Justice d'interdire les publicités pour les jeux de hasard découlait d'une demande de la Loterie Nationale. En contrepartie, celle-ci aurait accepté de payer 30 millions d'euros supplémentaires à l'État, selon le journal flamand, qui se base sur une lettre adressée au gouvernement.

Une version qui ne tient pas la route, pour Vincent Van Quickenborne qui rappelle notamment que, dès le 24 juin 2021, dans la foulée de l'Euro de football, où les pubs pour les paris sportifs étaient omniprésentes, il a été question au parlement de durcir les règles.

Le ministre souligne aussi que sa proposition n'épargne guère la Loterie Nationale dont les activités liées aux paris sportifs ("Scoore") seront soumises aux règles plus strictes. Les activités traditionnelles de loterie sont encadrées par une réglementation propre mais pour elles aussi, le secrétaire d'Etat compétent, Sammy Mahdi, a annoncé un durcissement, ce que dit soutenir le ministre de la Justice.

Vincent Van Quickenborne estime encore que le secteur des jeux de hasard "ne recule devant rien". Le ministre affirme n'avoir jamais senti autant de lobbying que depuis qu'il travaille à cette restriction de la publicité pour les jeux d'argent. "L'insinuation selon laquelle je me serais laissé influencer par la Loterie Nationale est complètement à côté de la plaque. La vérité est que le lobby des paris essaie à nouveau de torpiller cette proposition. Cela ne marchera pas. Ces règles plus strictes sont nécessaires et seront adoptées", conclut le ministre de la Justice.