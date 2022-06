La discrimination au logement plus forte dans les quartiers majoritairement blancs

La discrimination à l'encontre des minorités ethniques sur le marché locatif est plus fréquente dans les quartiers à prédominance blanche, conclut une étude de la VUB, rapportée par De Morgen ce mardi. Diverses études universitaires ont déjà montré que les groupes de minorités ethniques ont structurellement plus de difficultés sur le marché locatif, mais les sociologues Billie Martiniello et Pieter-Paul Verhaeghe (VUB) ont voulu découvrir les facteurs qui y contribuent. Les universitaires se sont concentrés sur les personnes effectuant des recherches dans la ville d'Anvers et ont constaté que moins il y avait de minorités ethniques dans les environs de la propriété à louer, plus le risque de discrimination était élevé. Dans le centre d'Ekeren, de Donk et de Mariaburg, la recherche était beaucoup plus difficile pour les minorités que sur la rive gauche ou dans le centre de Hoboken.

"Dès que plus de 30 % d'un quartier est composé de minorités ethniques, la discrimination diminue", affirme M. Martiniello. Des études similaires menées dans d'autres régions du pays ont montré la même tendance. Selon les sociologues, l'explication de la discrimination liée à la localisation réside en partie dans les estimations des agents immobiliers. Ils supposent souvent que les futurs locataires blancs préfèrent vivre dans des quartiers où les résidents leur ressemblent sur le plan ethnique. Cela n'est pas sans conséquences : la préférence pour les groupes homogènes peut éventuellement conduire à la ségrégation résidentielle.

Les chercheurs plaident pour des tests pratiques, mais le ministre flamand du logement, Matthias Diependaele (N-VA), reste ferme.