Manifestation pour le pouvoir d'achat: le secteur culturel manifestera aussi le 20 juin

Lundi 20 juin, les syndicats organisent une manifestation nationale pour défendre le pouvoir d'achat. Le secteur culturel sera également de la partie et plaide, entre autres, pour plus d'investissements gouvernementaux, un meilleur statut de l'artiste et des diffuseurs publics forts.

Les organisateurs appellent tous les travailleurs de la culture et les artistes à se regrouper dans un "Bloc Culture" le 20 juin à 10 heures aux abords de la Gare du Nord. Les manifestants plaideront pour un meilleur statut de l'artiste, pour des pratiques équitables et des relations de travail honnêtes dans le secteur culturel, pour plus de pouvoir d'achat et pour plus d'investissements publics dans le secteur culturel, pour des diffuseurs publics forts (VRT et RTBF), lit-on sur la page Facebook du "Bloc Culture".