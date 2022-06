"Samedi sera le premier jour tropical de l'année en Belgique"

Une masse d'air chaud, qui touche déjà le sud-ouest de l'Europe, remontera au fil de la semaine vers nos régions. C'est en Campine et en Lorraine belge que les températures les plus élevées sont attendues. La masse d'air chaud qui touche déjà l'Espagne et le Portugal depuis dimanche, avec des températures d'environ 40 degrés, poursuit sa remontée progressive vers le nord de l'Europe, indique l'IRM. "L'air le plus chaud nous atteindra au cours de la journée de samedi. Cela se traduira par des maximas de température de surface supérieurs à 30 degrés dans la plupart des régions du pays", prévoit l'Institut.

Une telle température, appelée "tropicale" dès lors qu'elle atteint ou dépasse la barre des 30 degrés, n'est pas exceptionnelle pour un mois de juin en Belgique. Le phénomène est tout de même décrit comme "peu courant", le jour tropical le plus précoce depuis 1901 ayant été enregistré à Uccle le 11 mai 1998.

Les températures de samedi 18 juin pourraient en revanche battre le record journalier qui est, pour le moment, de 31,5 degrés à cette date (mesuré en 2002).

L'IRM rassure par ailleurs les amateurs d'un climat tempéré: la Belgique ne devrait vivre à l'heure tropicale que le temps d'une journée. Dès dimanche, le mercure devrait à nouveau baisser, tandis que de l'air plus instable et moins chaud pourrait atteindre notre pays. Un refroidissement qui s'accompagnera, selon les prévisions, de perturbations orageuses.