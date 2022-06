Deux grands résistants belges mis à l’honneur en France

Le 24 juillet 2012, le major aviateur Charles de Hepcée, pilote de la RAF et important passeur de combattants alliés dans les Pyrénées, avait eu droit à des funérailles officielles. C’était à Halloy-Braibant (Ciney), 68 ans et un mois après avoir été fusillé avec 14 résistants par la division Das Reich dans le bois de la Reulle sis entre Castelmaurou et Gragnague, dans le sud de la France. L’aviateur déclaré longtemps inconnu avait été identifié grâce à l’obstination de sa fille Rose et de son gendre Michel.

On s’aperçut aussi que quatre fusillés, bien que "Morts pour la France", n’avaient pas reçu la médaille française de la Résistance. Dont "Charley" de Hepcée. Sa fille Rose fut contactée pour introduire le dossier auprès du ministre des Armées. Mais l’attribution de ladite médaille était liée à une carte de volontaire de la Résistance. Elle fut fournie en septembre 2021. Tout comme une carte d’interné résistant car Charley de Hepcée avait été emprisonné à Toulouse avant son exécution. L’attribution de la médaille de la Résistance française a été signée par le Premier ministre et celui des Armées.

Micheline de Selys Longchamps, l’épouse de Hepcée, fut associée à son mari car elle avait aussi été emprisonnée et déportée pour des actes de résistance. Sa mémoire sera aussi honorée. Chaque année, autour du 27 juin, a lieu une cérémonie d’hommage aux fusillés au bois de la Reulle. Cette année, elle aura lieu le 25 juin. Au début de la cérémonie, les décorations précitées seront remises à titre posthume aux deux filles des époux distingués pour leur héroïsme, Rose et Claire. Celles-ci seront accompagnées par cinq arrière-petits-enfants. Le plus âgé portera le coussin sur lequel sont épinglées les quatre décorations, deux garçons et deux filles, porteurs chacun d’un coussin, recevront une décoration des mains d’un représentant du préfet de la Haute-Garonne. Et ce n’est pas tout : dans quelques mois, une rue de Castelmaurou portera le nom de Micheline de Hepcée…