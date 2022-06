Accueil Belgique Société "Faudrait-il s’y prendre avant même d’être enceinte si on veut retourner travailler ?": le casse-tête des parents face au manque de places en crèche Quel stress ! Trouver une place en crèche pour son bébé relève encore du parcours du combattant pour de trop nombreux parents, si on en juge par le nombre d’appels à l’aide postés sur les groupes de quartiers des réseaux sociaux. Monique Baus Journaliste service Belgique ©MAXPPP

Découragée, Sabine (1) ne sait plus vers qui se tourner : "Nous cherchons en vain une place d'accueil pour notre fille qui a 4 mois. On fait des démarches depuis des mois et nous n'avons aucune réponse positive. Est-ce que quelqu'un...