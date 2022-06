Le conseil des ministres approuve les investissements dans la police fédérale

Le conseil des ministres a approuvé vendredi le plan des ministres de l'Intérieur, Annelies Verlinden, et de la Justice, Vincent Van Quickenborne, pour injecter sous cette législature 310 millions d'euros d'investissements supplémentaires dans la police intégrée, en particulier la police fédérale.

Ces investissements supplémentaires seront utilisés pour le renforcement des effectifs de la police administrative et de la police judiciaire (près de 1.000 unités au cours de cette législature), pour l'ICT et les infrastructures de la police Intégrée, ainsi que pour l'Inspection générale de la police (AIG) et l'Organe de Coordination pour l'Analyse de la Menace (OCAM).

Ce plan avait été présenté mercredi en commissions de la Chambre et a donc été approuvé ce vendredi.