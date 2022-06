Steven Van Gucht évoque la forte hausse de contaminations au Covid: "Ceux qui n'ont pas encore été vaccinés doivent absolument le faire"

Le virus circule toujours ! C'est le constat que l'on se dit quand on observe les chiffres entre le 7 et le 13 juin. Au cours de cette période, 2432 personnes ont été contaminées chaque jour à cause du coronavirus. Il s'agit d'une augmentation de 79% (!) par rapport à la semaine précédente.

Comme le relaie Sciensano, le taux de reproduction est de 1,12% (+9% par rapport à la semaine précente), ce qui signifie donc que le virus se renforce. Une moyenne de 66,3 personnes ont été hospitalisées entre le 10 et le 16 juin, ce qui constitue une hausse de 20%. Actuellement, il y a 898 patients dans les hôpitaux dont 47 aux soins intensifs.

En revanche, le nombre de décès est en baisse. Entre le 7 et le 13 juin, 5,6 personnes en moyenne sont décédées chaque jour (-15 % par rapport à la semaine précédente).

Comme le confie Steven Van Gucht à nos confrères de HLN, on ne peut pas encore parler de vague bien qu'il y ait une recrudescence de cas. Par ailleurs, il s'attendait à ce que le nombre de nouveaux cas augmente. "Nous ne sommes pas trop inquiets. Le virus n'a pas encore disparu, et les personnes qui n'ont pas encore été vaccinées ou boostées doivent absolument le faire", a-t-il déclaré.

Avant de poursuivre: "Il n'y a pratiquement aucun impact sur les soins intensifs et sur le nombre de décès. Nous pensons que c'est une tendance qui va se poursuivre".

Le grand nombre de cas provient en vérité d'un grand nombre de tests. "Si vous avez des symptômes pseudo-grippaux ou si vous avez passé un autotest positif, assurez-vous d'être prudent pendant les dix premiers jours. Lorsque vous vous sentez malade, il vaut mieux rester à la maison. C'est toujours la règle générale", prévient-il.