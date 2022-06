La manifestation nationale de lundi paralysera une grande partie de Bruxelles: voici les perturbations attendues

Journaliste Belgique et Web

Les syndicats manifestent en front commun lundi. On fait le point sur les perturbations attendues.

"La vie est chère, il faut de meilleurs salaires." C'est sous ce slogan que se réunissent les syndicats ce lundi pour une grande manifestation nationale, qui paralysera une bonne partie de la capitale.

Le front commun syndical (FGTB, CSC, CGSLB) a donné rendez-vous à ses membres à 10 heures devant la gare du Nord de Bruxelles. Le départ du cortège est prévu à 11 heures. Selon les prévisions, quelque 70 000 personnes défileront dans les rues de Bruxelles. Les organisations de jeunesse (Union syndicale étudiante, Fef, Comac…) répondront également à l’appel. Cette mobilisation entraînera de sérieuses perturbations, notamment dans les transports publics.

Le rail épargné

"Cette grève aura un impact important sur notre réseau", prévient la Stib, qui conseille à ses usagers de prévoir des solutions alternatives. Le cortège des manifestants risque également d'engendrer des interruptions et des déviations de lignes. La société bruxelloise de transports informera les navetteurs en temps réel via ses réseaux de communication habituels, dès 6 heures lundi matin.

Les bus et les trams en Wallonie et en Flandre seront également perturbés, préviennent le Tec et De Lijn, qui ne peuvent déjà prédire le degré de mobilisation de leur personnel. Des informations régulièrement mises à jour seront disponibles sur leurs sites respectifs.

De son côté, la CGSP Cheminots n'a pas déposé de préavis de grève, "afin de garantir le succès optimal de l'action". Huit trains supplémentaires seront même affrétés par la SNCB pour permettre à un maximum de manifestants de rejoindre le lieu de rassemblement.

Brussels Airport à vitesse réduite

Le personnel de sécurité de G4S de Brussels Airport sera aussi en grève. L'aéroport conseille ainsi à ses passagers de reporter leur vol à une autre date. De son côté, la compagnie Brussels Airlines se dit "contrainte" d'annuler plus de la moitié de ses vols, tandis que Tui Fly maintiendra toutes ses liaisons.

Enfin, le service de collecte de déchets sera lui aussi perturbé, prévient Bruxelles Propreté.