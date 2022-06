Accueil Belgique Société "Les pauvres crèvent à petit feu": une marée tricolore, inquiète et en colère a déferlé sur la capitale Environ 75 000 personnes ont manifesté lundi dans les rues de Bruxelles pour exiger de meilleurs salaires. Legrand Elise ©JC Guillaume

"On travaille pour survivre et non plus pour vivre. Il faut que cela cesse, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui." À l'instar d'environ 75 000 autres manifestants, William, ouvrier dans une usine de Villers-le-Bouillet, a fait le déplacement jusque Bruxelles lundi pour venir exprimer son...