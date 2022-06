Terrassé par une cyberattaque, l’hôpital de Marche réapprend à vivre

Cyberattaque chez Vivalia : Une digitalisation trop rapide pourrait expliquer la "fragilité" des hôpitaux

Qu'il s'agisse du Centre Hospitalier de Wallonie picarde (CHwapi) à Tournai en janvier 2021, de la Clinique Saint-Luc à Bouge en octobre de la même année, de l'Hôpital Saint-André de Tielt en janvier de cette année, plus récemment, de Vivalia en province de Luxembourg ou encore du CHU de Liège en début de semaine, les cyberattaques semblent toucher de plus en plus les centres hospitaliers du royaume.