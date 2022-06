On fait le point sur les perturbations.

Tous les vols au départ de Brussels Airport annulés, la Stib et le réseau Tec paralysés... Le point sur les perturbations suite à la grève nationale (DIRECT)

Ce lundi 20 juin, une manifestation nationale pour le pouvoir d'achat se déroule en Belgique, ce qui engendrera pas mal de perturbations. Le point:

Transports en commun

La Stib est très fortement impactée ce lundi. Une ligne de métro sur quatre était opérationnelle lundi vers 7h30 à Bruxelles. Il s'agit de la ligne Stockel-Gare de l'Ouest, prolongée jusqu'à Erasme. La fréquence était cependant très réduite. Des attestations de retard peuvent être téléchargées par les voyageurs. Sept sur 17 lignes de tram et une quinzaine de lignes de bus étaient en fonction.

Suite à la journée d'actions organisée en front commun ce lundi, le réseau TEC risque lui aussi d'être perturbé. Le détail sur les perturbations est à découvrir ici!

Au nord du pays, quelque 60% des bus et 40% des trams de la société flamande de transport en commun De Lijn roulaient lundi vers 7h00, a-t-on appris auprès d'une porte-parole. En ce jour de manifestation nationale, De Lijn conseillait aux voyageurs de se renseigner sur le site internet de la compagnie avant d'envisager d'utiliser les transports publics. A Gand, 60% des bus et trams roulaient; la moitié à Anvers et 40% des trams au littoral.

Du côté de la SNCB par contre, on a déjà prévenu que tout devrait rouler normalement.

Aéroport national

"La situation est calme dans le terminal de Brussels Airport" ce lundi matin, indiquait peu avant 7h00 la porte-parole de l'aéroport.

"Pas mal de voyageurs sont visiblement bien au courant qu'ils ne doivent pas venir jusqu'ici." Brussels Airport a décidé dimanche soir d'annuler tous les vols prévus lundi au départ de l'aéroport de Bruxelles-National pour des raisons de "sécurité", en ce jour de manifestation nationale.

Une nouvelle mise à jour de la situation a mis en évidence qu'encore moins de travailleurs de la société de sécurité G4S qu'annoncé assureraient le contrôle de sécurité. Les temps d'attente menaçaient de dépasser les huit heures, c'est pourquoi l'aéroport a décidé de limiter ses activités prévues lundi.

"Au total, 232 vols au départ de Bussels Airport sont annulés aujourd'hui, tandis qu'un vol sur quatre est opéré, dans le sens des arrivées", précise la porte-parole.

Les vols de fret sont, eux, maintenus.

Par ailleurs, la compagnie aérienne TUI fly a détourné une grande partie de ses vols vers les aéroports régionaux d'Ostende, d'Anvers et de Liège, et reprogrammé des vols pour mardi.

"Nous invitons les voyageurs à contacter le call center de leur compagnie aérienne pour un éventuel remboursement ou un rebooking", précise l'aéroport.