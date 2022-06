Pour ces jeunes enfants rapatriés de Syrie qui ont connu l’enfer, ce n’est pas encore le temps des retrouvailles

La Belgique rapatrie de Syrie 6 femmes et 16 enfants de djihadistes présumés

La Belgique a rapatrié d'un camp du Nord-Est syrien sous contrôle kurde 16 enfants de jihadistes et six mères, tous de nationalité belge, la plus grosse exfiltration organisée par ce pays depuis la défaite du groupe Etat islamique (EI) en Syrie en 2019.