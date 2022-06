Seize enfants de djihadistes et six mères ont été rapatriés de Syrie par la Belgique

Femmes et enfants de djihadistes rapatriés en Belgique: "Selon l'OCAM, il est beaucoup plus sûr de les ramener ici"

"Selon l'OCAM, il est beaucoup plus sûr de ramener les mères et les enfants ici, que de les laisser là-bas et de n'avoir aucun contrôle", a affirmé mardi le Premier ministre Alexander De Croo au cours de l'émission De Ochtend (Radio 1 - VRT) à propos du rapatriement, la nuit dernière, de femmes et d'enfants belges provenant de camps en Syrie où sont détenus des membres de l'Etat islamique.