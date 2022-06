Quels sont les métiers en pénurie en Wallonie? La construction toujours en tête

Le Forem sort ce mercredi la nouvelle liste des métiers en pénuries et autres fonctions critiques en Wallonie. Il joint à cette liste, une série de formations permettant de trouver un emploi dans ces filières en demande. Des formations qui sont dispensées par le Forem.



Citons en vrac quelques métiers que l'on peut trouver dans cette liste. Il manque des bouchers et des bouchères, des boulangers et des boulangères, des agent(e) s commerciaux dans le secteur immobilier, des analystes de crédit, des comptables, des conseillers et conseillères en assurances, des syndics d'immeubles des vendeurs et vendeuses fleuriste, des plafonneurs et des plafonneuses, etc.



De très nombreux secteurs sont donc en demande. L'alimentaire, l'Horeca, le secteur du bois, celui de la construction, la banque, l'industrie, la mécanique, la santé ou encore les transports.



Cette liste comprend en 2022, 15 fonctions de plus qu'en 2021. En tout, ce sont 141 fonctions pour lesquelles le manque de main-d'œuvre est criant ou en passe de l'être. "Une quinzaine de fonctions identifiées comme critiques l'année passée ont quitté la liste : inspecteur de police, assistant commercial, conseiller en prévention, etc. On voit que 31 métiers y font leur apparition : analyste de crédit, moniteur d'auto-école, nettoyeur industriel, etc. Près d'un tiers de ces 31 nouveaux métiers appartient au secteur de l'Horeca, particulièrement touché par la crise sanitaire", explique-t-on au Forem.



Comme en 2021, c'est le secteur de la construction qui est le plus représenté avec un même nombre de métiers, 41, dont 4 qui n'apparaissaient pas dans la liste de l'année passée. Il s'agit de conseiller en énergie, manœuvre en construction, monteur en structures métalliques et peintre industriel.



Au Forem, on précise encore que "De janvier à mai, des offres d'emploi regroupant au total 227 000 postes ont été publiées sur notre site. Plus de deux postes sur cinq concernaient des fonctions critiques et des métiers en pénurie. Les cinq métiers les plus demandés durant cette période sont chauffeur de poids lourd, installateur électricien, mécanicien d'entretien industriel, délégué commercial en services auprès des entreprises et maçon", conclut-on au Forem.

Retrouvez ci-dessous la liste complète des métiers en pénuries et des fonctions critiques, classés par secteur d'activités:

ALIMENTAIRE

Abatteur (transformation des viandes) – Abatteuse (transformation des viandes) Pénurie

Boucher – Bouchère – Pénurie

Boulanger – Boulangère – Pénurie

Découpeur désosseur – Découpeuse désosseuse – Pénurie

Pâtissier – Pâtissière – Critique



BANQUE – ASSURANCES – SERVICES COMMERCIAUX

Agent commercial secteur immobilier – Agente commerciale secteur immobilier – Critique

Analyste de crédit – Pénurie

Analyste financier – Analyste financière – Pénurie

Attaché technico-commercial – Attachée technico-commerciale – Pénurie

Comptable – Pénurie

Conseiller en assurances – Conseillère en assurances – Pénurie

Délégué commercial en biens de consommation – Déléguée commerciale en biens de consommation – Critique

Délégué commercial en biens d'équipement professionnels – Déléguée commerciale en biens d'équipement professionnels – Critique

Délégué commercial en services auprès des entreprises – Déléguée commerciale en services auprès des entreprises – Pénurie

Directeur de magasin de détail – Directrice de magasin de détail – Critique

Expert comptable – Experte comptable – Pénurie

Responsable commercial – Responsable commerciale – Pénurie

Syndic d'immeubles – Pénurie

Vendeur fleuriste – Vendeuse fleuriste – Critique



BOIS – CONSTRUCTION

Bétonneur – Bétonneuse – Critique

Carreleur – Carreleuse – Pénurie

Chapiste – Critique

Charpentier – Charpentière – Pénurie

Chef de chantier – Cheffe de chantier – Pénurie

Chef d'équipe dans la construction – Cheffe d'équipe dans la construction – Pénurie

Cimentier – façadier – Cimentière – façadière – Critique

Coffreur – Coffreuse – Pénurie

Conducteur de grue à tour – Conductrice de grue à tour – Pénurie

Conducteur de travaux – Conductrice de travaux – Pénurie

Conducteur d'engins de construction et entretien de la chaussée – Conductrice d'engins de construction et entretien de la chaussée – Pénurie

Conducteur d'engins de terrassement – Conductrice d'engins de terrassement – Pénurie

Conseiller en énergie – Conseillère en énergie – Critique

Couvreur – Couvreuse – Pénurie

Dessinateur de la construction – Dessinatrice de la construction – Pénurie

Étancheur – Étancheuse – Critique

Fontainier – Fontainière – Pénurie

Installateur électricien – Installatrice électricienne – Pénurie

Installateur en système de sécurité – Installatrice en système de sécurité – Pénurie

Isoleur de gros œuvre et toiture – Isolatrice de gros œuvre et toiture – Pénurie

Maçon – Maçonne – Pénurie

Manœuvre en construction – Critique

Menuisier – Menuisière – Pénurie

Métreur – Métreuse – Pénurie

Monteur de cloisons et/ou faux-plafonds – Monteuse de cloisons et/ou faux-plafonds – Critique

Monteur de cuisines – Monteuse de cuisines – Critique

Monteur en climatisation/dispositifs de ventilation – Monteuse en climatisation/dispositifs de ventilation – Pénurie

Monteur en sanitaire et chauffage – Monteuse en sanitaire et chauffage – Pénurie

Monteur en structure/ossature bois – Monteuse en structure/ossature bois – Critique

Monteur en structures métalliques – Monteuse en structures métalliques – Critique

Monteur frigoriste – Monteuse frigoriste – Pénurie

Ouvrier de voirie – Ouvrière de voirie – Pénurie

Peintre en bâtiment – Critique

Peintre industriel – Peintre industrielle – Critique

Plafonneur – Plafonneuse – Pénurie

Poseur de canalisations – Poseuse de canalisations – Pénurie

Poseur de fermetures menuisées – Poseuse de fermetures menuisées – Critique

Technicien de bureau d'études en construction – Technicienne de bureau d'études en construction – Pénurie

Technicien d'entretien et d'exploitation de chauffage – Technicienne d'entretien et d'exploitation de chauffage – Pénurie

Technicien frigoriste – Technicienne frigoriste – Pénurie

Vitrier – Vitrière – Pénurie



HORECA – TOURISME – CULTURE

Agent de voyages – Agente de voyages – Critique

Auxiliaire technique du spectacle – Critique

Barman – Barmaid – Critique

Chef de cuisine – Cheffe de cuisine – Pénurie

Chef de partie – Cheffe de partie – Pénurie

Chef de produit de tourisme – Cheffe de produit de tourisme – Critique

Chef de rang – Cheffe de rang – Critique

Commis de cuisine – Commise de cuisine – Critique

Cuisinier – Cuisinière – Pénurie

Réceptionniste hôtelier – chef de réception – Réceptionniste hôtelière – cheffe de réception – Critique

Responsable de restauration à service rapide – Critique

Serveur de bar-brasserie – Serveuse de bar-brasserie – Critique

Serveur en restauration – Serveuse en restauration – Critique

Technicien des arts de la scène et de l'événement – Technicienne des arts de la scène et de l'événement – Critique

Valet/Femme de chambre/Housekeeping – Critique



INDUSTRIE

Agent de planification de l'industrie – Agente de planification de l'industrie – Pénurie

Chaudronnier tôlier – Chaudronnière tôlière – Pénurie

Conducteur de ligne de production en industrie alimentaire – Conductrice de ligne de production en industrie alimentaire – Critique

Conducteur de machines de fabrication de produits textiles – Conductrice de machines de fabrication de produits textiles – Pénurie

Électricien de maintenance – Électricienne de maintenance – Pénurie

Electromécanicien – Electromécanicienne – Pénurie

Ingénieur d'affaires – Ingénieure d'affaires – Pénurie

Mécanicien d'entretien industriel – Mécanicienne d'entretien industriel – Pénurie

Opérateur de fabrication des industries chimiques – Opératrice de fabrication des industries chimiques – Pénurie

Opérateur plasturgiste – Opératrice plasturgiste – Critique

Pilote des installations en industrie alimentaire – Pénurie

Responsable de gestion industrielle et logistique – Pénurie

Responsable de maintenance industrielle – Pénurie

Responsable de production – Pénurie

Responsable des méthodes et industrialisation – Pénurie

Responsable qualité/affaires réglementaires – Pénurie

Responsable recherche et développement – Critique

Soudeur – Soudeuse – Pénurie

Technicien automaticien – Technicienne automaticienne – Pénurie

Technicien de laboratoire de contrôle des industries – Technicienne de laboratoire de contrôle des industries – Critique

Technicien de laboratoire de recherche des industries – Technicienne de laboratoire de recherche des industries – Critique

Technicien de maintenance en électronique – Technicienne de maintenance en électronique – Pénurie

Technicien de production – Technicienne de production – Pénurie

Technicien d'installation et de maintenance industrielle – Technicienne d'installation et de maintenance industrielle – Pénurie

Technicien en systèmes d'usinage (métal) – Technicienne en systèmes d'usinage (métal) – Pénurie

Tuyauteur – Tuyauteuse – Pénurie



MÉCANIQUE

Carrossier – Carrossière – Pénurie

Mécanicien agricole et travaux techniques – Mécanicienne agricole et travaux techniques – Pénurie

Mécanicien en génie civil – Mécanicienne en génie civil – Pénurie

Mécanicien poids lourds – Mécanicienne poids lourds – Pénurie

Mécanicien polyvalent – Mécanicienne polyvalente – Pénurie

Technicien de maintenance et de diagnostic automobile (MDA) – Technicienne de maintenance et de diagnostic automobile (MDA) – Pénurie

Tôlier en carrosserie – Tôlière en carrosserie – Pénurie



SANTÉ ET ACTION SOCIALE

Aide-soignant – Aide-soignante – Critique

Infirmier en soins généraux – Infirmière en soins généraux – Pénurie

Infirmier en soins spécialisés – Infirmière en soins spécialisés – Pénurie

Logopède – Pénurie

Médecin généraliste – Pénurie

Technologue de laboratoire médical – Pénurie

Technologue en imagerie médicale – Pénurie



SERVICES AUX ENTREPRISES

Agent de gardiennage – Agente de gardiennage – Critique

Nettoyeur industriel – Nettoyeuse industrielle – Critique



SERVICES AUX PERSONNES ET À LA COLLECTIVITÉ

Aide familial – Aide familiale – Critique

Aide-ménager – Aide-ménagère – Critique

Animateur d'activités sportives – Animatrice d'activités sportives – Critique

Coiffeur – Coiffeuse – Critique

Jardinier – Jardinière – Critique

Moniteur d'auto-école – Monitrice d'auto-école – Critique

Technicien de surface – Technicienne de surface – Critique

Trieur de déchets – Trieuse de déchets – Critique

TIC

Administrateur de systèmes d'information – Administratrice de systèmes d'information – Pénurie

Analyste informatique – Pénurie

Chef de projet informatique – Cheffe de projet informatique – Pénurie

Data Scientist/Analyst – Critique

Développeur informatique – Développeuse informatique – Pénurie

Web développeur – Web développeuse – Critique



TRANSPORT ET LOGISTIQUE

Agent de transit/Déclarant en douane – Agente de transit/Déclarante en douane – Pénurie

Chauffeur d'autocar – Chauffeuse d'autocar – Pénurie

Chauffeur de poids lourd – Chauffeuse de poids lourd – Pénurie

Chef magasinier – Cheffe magasinière – Pénurie

Conducteur d'autobus – Conductrice d'autobus – Critique

Déménageur – Déménageuse – Critique

Dispatcher des transports routiers – Dispatcheuse des transports routiers – Pénurie

Magasinier – Magasinière – Critique

Responsable d'entrepôt – Pénurie

Responsable logistique – Pénurie