Météo: du soleil en Flandre et un peu plus de nuages au sud-est

Le temps sera plus ensoleillé en Flandre que dans le sud-est du pays, où les voiles nuageux seront plus présents, mercredi. Quelques nuages de plus basse altitude pourront aussi se former et éventuellement conduire à l'une ou l'autre averse au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Il fera plus chaud avec des maxima de 21°C à la côte à 27°C en Campine, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le vent deviendra modéré de secteur nord-est, et parfois assez fort de nord-nord-est au littoral l'après-midi. Ce soir, le ciel sera peu à partiellement nuageux. Dans le courant de la nuit, la nébulosité augmentera dans le sud du pays avec un risque de quelques averses dans le sud-est et en fin de nuit dans les régions le long de la frontière française. Les minima se situeront entre 12 et 17°C. Le vent faiblira dans toutes les régions tout en virant au secteur est à sud-est.

Jeudi, il fera d'abord assez ensoleillé dans le nord-est du pays et déjà nuageux avec quelques averses (orageuses) dans la partie sud-ouest. Ces précipitations s'étendront ensuite à la plupart des régions. Il fera chaud avec des maxima de 24 à 26°C à la mer et en Ardenne jusqu'à 28°C en Campine et en Lorraine belge. Le vent sera faible à modéré de secteur sud ou de direction variable.

Vendredi, des éclaircies se partageront le ciel avec des champs nuageux accompagnés d'averses (orageuses). Les maxima varieront entre 19 ou 20°C à la côte et sur le relief ardennais et 25 ou 26°C dans le centre. Le vent sera faible à modéré de sud ou de directions variées.