De violents orages attendus ce soir : la Belgique placée en alerte jaune

De grosses précipitations et des orages traverseront le pays ce jeudi soir.

Il fait de nouveau très chaud ce jeudi 23 juin, le mercrure est monté à certains endroits jusqu'à 28°. Si quelque nuages ont fait leur apparition, le soleil est de la partie sur la majorité du pays. Mais cette phase ne durera pas, des averses importantes accompagnées d'orages sont attendus dès ce soir.

Durant la nuit, des précipitations intenses toucheront l'est et le sud-est avant de se propager vers le nord-est, avec des cumuls pouvant dépasser 10 litres/m² en 1h. L'IRM a d'ailleurs placé l'ensemble du pays en alerte jaune aux orages. Les minima se situeront entre 15 et 19 degrés.

Ce vendredi, le temps sera toujours orageux, des précipitations commenceront par toucher le sud du pays avant de se généraliser. Les maxima varieront eux entre 21 et 25 degrés.