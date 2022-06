Accueil Belgique Société Peu attrayante et surnommée "Chicago sur la Dyle" voici 20 ans, comment Malines a redoré son image grâce à la dynamique multiculturelle Le bourgmestre de Malines Bart Somers (Open VLD) estime que, pour vivre ensemble, il est important de créer "une communauté de citoyens". Jacques Hermans Journaliste ©Shutterstock

La ville de Malines est souvent citée en exemple en matière de politique d'intégration. La ville de Marguerite d'Autriche, gouvernante générale des Pays-Bas au début du XVIe siècle et petite-fille de Charles le Téméraire, compte aujourd'hui 87 000 habitants et près de 130 nationalités. Aux élections de 2018, Open VLD, Groen et m + ont obtenu la majorité absolue dans la ville de la Dyle. L'extrême droite y a été battue grâce, sans doute, à une politique de sécurité repensée et une réhabilitation...