Emmanuel Faber et Bernard Cazeneuve parmi les invités aux Grandes Conférences

Pour leur 92e saison, les Grandes Conférences catholiques (GCC) présentent une série de sept conférences au programme varié.

La saison s’ouvrira avec la venue, le 14 novembre, du réputé cinéaste belge Thierry Michel. Après plusieurs documentaires politiques et sociaux sur la Wallonie, Thierry Michel a porté son regard sur l’Afrique, le Brésil et l’Iran. La conférence s’articulera autour d’un dialogue avec le critique Philippe Reynaert, et s’intitulera "Thierry Michel, de Charleroi à Kinshasa, en quête de l’autre". Le 28 novembre, c’est l’ancien président-directeur général du groupe Danone Emmanuel Faber (connu pour son engagement envers la justice et l’écologie) qui viendra donner une soirée intitulée "Compter ce qui compte pour réécrire le langage de l’économie".

Parfois appelé le "sorcier blanc du Bénin" au vu de sa grande expérience, le missionnaire et médecin en Afrique Florent Priuli partagera son témoignage le 12 décembre, intitulé : "La foi soulève les montagnes".

La colonisation du futur

Grand intellectuel belge, le poète et essayiste David Van Reybroeck sera invité des GCC le 16 janvier pour s’exprimer sur l’avenir environnemental. Selon lui, même si nous n’avons jamais pleinement assumé le colonialisme du passé, nous n’avons encore rien accompli contre la façon dramatique dont nous colonisons l’avenir.

Le 6 février, les Grandes Conférences accueilleront Federica Mogherini. L’ancienne Haute représentante de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, et vice-présidente de la Commission européenne, donnera une conférence intitulée "L’Europe dans un monde polarisé". Deux hommes de gauche clôtureront la saison. L’ancien Premier ministre de la République française Bernard Cazeneuve évoquera "Le sens de la Nation face aux populismes" le 20 février.

L’essayiste et député européen Raphaël Glucksmann, très investi dans la lutte pour le respect des droits humains, partagera ses engagements le 6 mars lors d’une conférence intitulée "La cité corrompue".

---> Les conférences se donneront dans la salle "Henry Le Bœuf" du palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Pour celles et ceux qui préfèrent ne pas se déplacer, il existe la possibilité d’un abonnement en ligne pour suivre les conférences par Internet. Réservations via le service de ticketing du palais des Beaux-Arts, par e-mail à tickets@bozar.be, par téléphone au 02/507 82 00 ou encore via le site internet www.bozar.be.