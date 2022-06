Météo: le soleil et la chaleur feront leur grand retour ce week-end et devraient s'installer pour une bonne partie de l'été

La pluie et les orages de ce lundi pourraient laisser penser qu'un été maussade se dessine, mais il n'en est rien. Le soleil revient dès ce mardi, et surtout à partir de ce week-end. "On est parti sur une semaine un petit peu mitigée, entre un beau soleil mardi et mercredi, et une journée marquée par la pluie et les orages jeudi, note Pascal Mormal, météorologue à l'IRM. Il fera déjà plus beau à partir de vendredi, mais la chaleur va revenir dès ce week-end, avec plus de 25 degrés annoncés."

Un temps estival qui s'explique en fait par la présence d'une vague de chaleur sur l'est de l'Europe. "Nous serons un peu à la marge du phénomène avec un temps beau et chaud, mais sans excès, précise-t-il. C'est d'ailleurs un type de temps qui devrait s'installer pour les quinze prochains jours, même si on ne peut pas exclure un orage de temps en temps, ni un jour à 30 degrés ou plus."

Les modèles saisonniers se confirment, avec un été légèrement plus chaud que la moyenne, entrecoupé d’orages

Voilà qui confirme donc ce que les modèles saisonniers indiquent depuis un petit temps : un été plus chaud que la moyenne, mais avec des orages qui ne sont jamais loin. "Les modèles sont de plus en plus précis à mesure que le temps passe et on peut dire qu'il y a entre 60 et 70 % de chances de voir un été légèrement plus chaud que la moyenne, commente Pascal Mormal. Mais, attention, cela ne veut pas dire qu'on va aller de canicule en canicule. Il n'y a d'ailleurs pas de signaux en ce sens de manière générale. Cela ne veut pas dire qu'on n'aura pas de vague de chaleur, mais la probabilité d'en avoir plusieurs comme en 2019 ou 2020 est faible pour le moment."

Les nouvelles sont donc bonnes puisqu'il ne fera pas trop chaud, ni trop sec. "Il y avait une grosse crainte au niveau de l'indice de sécheresse au milieu du mois de mai, rappelle le météorologue. Depuis lors, la situation s'est améliorée, et les orages qu'on prévoit durant l'été devraient permettre de remplir un petit peu les nappes phréatiques."

Et alors qu'on boucle le premier tiers de l'été météorologique (1/6 au 31/8, NdlR), il est l'heure de faire un premier bilan de la saison. "Il a fait plus chaud que la moyenne, avec une température moyenne de 17,8 degrés, contre 16,7 degrés en temps normal, calcule-t-il. Du côté des précipitations, il a par contre plus un peu plus, avec 69,9 millimètres en prenant les chiffres arrêtés ce dimanche. La moyenne est de 70,8mm pour un mois de juin normal, et on va les dépasser avec les pluies de ce lundi et ce qui tombera encore jeudi. Enfin, l'ensoleillement est déjà à 204 heures, contre 199 heures et 16 minutes en moyenne. Avec mardi et mercredi, on va encore gagner quelques heures."

Il ne reste plus qu'à parler du plus long terme, soit le mois d'août. Les premiers modèles l'annonçaient plus humide que juillet, mais la situation semble se rétablir. "Les signaux sont bien plus faibles depuis quelques jours. On part plutôt sur l'hypothèse d'un mois d'août très similaire à juillet, soit assez chaud et ensoleillé, mais avec un risque d'orage assez régulier", conclut Pascal Mormal.