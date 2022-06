Le PS presse le fédéral de tirer les leçons des inondations en Wallonie

Près d'un an après les tragiques inondations des 13, 14 et 15 juillet 2021, qui ont fait quarante morts en Wallonie, le PS pousse le gouvernement fédéral à tirer les leçons de la gestion de la catastrophe. "L'ampleur de ces inondations a […] révélé, pendant et après celles-ci, de nombreuses carences dans la réponse apportée aux besoins urgents […] des sinistrés", par exemple "en matière de coordination et d'appui interdépartemental, vu l'absence d'un plan d'évacuation national en cas d'inondation", écrivent six députés socialistes dans une proposition de résolution tout juste déposée à la Chambre.

Ce genre d'événements extrêmes, notent les parlementaires, risquent de se multiplier en raison du changement climatique. Dès lors, "il est nécessaire que les structures de notre État se montrent prêtes à y répondre de manière plus efficace à l'avenir". Les socialistes renvoient aux recommandations de la commission d'enquête qui fut instituée au Parlement wallon à la suite des inondations.

Cette commission parlementaire avait pour but de comprendre les dysfonctionnements de la gestion des intempéries et de leurs conséquences. Le 24 mars 2022, après six mois de travaux, elle rendait son rapport final, fort de 161 recommandations. Une partie d’entre elles s’adressaient au pouvoir fédéral. Ce sont ces recommandations-là que le PS reprend dans sa résolution.

Les députés socialistes disent vouloir "s'assurer d'un suivi rapide mais surtout effectif des recommandations du Parlement de Wallonie au niveau fédéral ainsi que d'une réflexion plus globale en matière d'appui fédéral face à de telles catastrophes ou crises".

Formation, communication, coopération…

Les députés retiennent une bonne vingtaine de mesures à implémenter. Il s’agit, par exemple :

- "de former davantage d'agents publics à la planification d'urgence et à la gestion de crise" ;

- "de créer une culture du risque au sein des services publics fédéraux - civils et militaires" ;

- "de s'assurer […] que des équipements efficaces et adéquats soient disponibles en permanence" ;

- "de renforcer le rôle de coordination fédérale en matière de gestion de crise […] lorsqu'une phase de crise est déclenchée au niveau fédéral, voire provincial et local" ;

- de veiller à ce que le fédéral joue son rôle "en matière de formation pour l'ensemble des acteurs concernés, dont les bourgmestres", afin que ceux-ci comprennent correctement "les alertes reçues dans le cadre de la gestion de crise, comme celles émises par BE-Alert" ;

- "de généraliser, en matière d'alerte et de communication d'urgence, l'utilisation de BE-Alert par les autorités locales et d'augmenter le taux d'inscription de la population" ;

- "d'organiser une communication de crise centralisée et uniformisée qui parvienne au destinataire dans les trois langues nationales" ;

- "de prévoir une procédure claire d'urgence inter-zones et fixant quel commandant de zone de secours dirige les opérations" ;

- "de renforcer la coopération du [Centre de crise] avec les services des gouverneurs et les communes" ;

- "d'étudier la mise en place d'un fonds fédéral de solidarité pour faire face aux conséquences de ces inondations, mais aussi à d'autres catastrophes" ; etc.

Les premières initiatives

Les autorités fédérales n'ont pas attendu le PS pour avancer sur certains dossiers. "Plusieurs initiatives prises par le Centre de crise ces derniers mois répondent déjà à certaines recommandations de la commission d'enquête du Parlement de Wallonie, déclarait la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V), le 30 mars, à la Chambre. On peut, par exemple, mentionner les actions entreprises par le Centre de crise pour sensibiliser et former davantage les autorités au système BE-Alert."

Dans les mois qui suivirent les inondations, la ministre avait aussi annoncé la mise sur pied d'une "commission d'apprentissage". "Cette étude doit évaluer la gestion de la crise, explique le cabinet Verlinden. Elle doit permettre d'avoir une vue sur le déroulement de la crise, sur l'évaluation de sa gestion et sur les leçons à en tirer, ainsi que sur le travail de tous les acteurs [concernés]. Le but de l'étude [est] de tirer des leçons afin de pouvoir encore mieux gérer une crise d'une telle envergure." Le rapport intermédiaire est attendu pour le 15 septembre, selon le cabinet, et le rapport final pour le 2 novembre.

En parallèle, la ministre avait aussi commandé une évaluation de la réforme de la protection civile menée par le gouvernement Michel, laquelle prévoyait une réduction du personnel et la fermeture de quatre des six casernes. Les premiers résultats devraient être connus pour le 15 août.