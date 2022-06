Quelque 41.000 accidents du travail enregistrés par an en moyenne chez les fonctionnaires

Les blessures les plus fréquentes sont les plaies superficielles et les luxations. La tendance, légèrement croissante enregistrée à partir de 2016, a connu un pic au cours de l'année 2019 avant que la pandémie de COVID-19 ne provoque une forte baisse en 2020. Parmi les accidents du travail déclarés, 92,5 % ont été reconnus comme tels par l'employeur. Les femmes ont eu plus d'accidents du travail sur le trajet entre le domicile et le lieu de travail, alors que les accidents au travail sont plus fréquents chez les hommes, selon l'étude.

La grande majorité des accidents du travail (80 %) entraîne une incapacité temporaire de travail de moins de 30 jours. Seuls 7 % des accidents entraînent une incapacité de travail permanente partielle. Cela signifie que dans 93 % des cas, les blessures subies n'ont pas d'impact économique, poursuit l'étude.

Medex effectue 90.000 examens médicaux, dont 18.333 en moyenne sont dus à un accident du travail.