Le buste de Storms déboulonné sans permis d’urbanisme à Ixelles

Un épineux dossier aurait dû prendre fin ce jeudi 30 juin à Ixelles. Les autorités communales ont en effet retiré le buste de lieutenant général Storms du square de Meeûs, mettant un terme à plusieurs mois de polémique autour de l’effigie du général controversé pour ses exactions lors de la colonisation du Congo au XIXe siècle.

Le bourgmestre de la commune, Christos Doulkeridis (Écolo), avait annoncé ce projet dès 2018. Mais son ambition s’était heurtée à plusieurs obstacles politiques et urbanistiques.

Pascal Smet (Vooruit), secrétaire d’État à l’Urbanisme, lui avait notamment demandé d’attendre la publication du rapport du groupe de travail chargé par le Parlement bruxellois de se pencher sur les traces du passé colonial dans la capitale. C’est chose faite depuis la mi-février : le groupe de travail concluait que cette statue n’avait pas sa place dans l’espace public.

Restait alors l’obstacle urbanistique. “Nous avions introduit une demande de permis d’urbanisme en vue du retrait dès 2020”, précisait ce jeudi le bourgmestre alors qu’une grue enlevait le buste de son socle.

La tutelle régionale a été saisie

À l’époque, l’administration avait demandé à la commune quelques compléments d’informations avant d’attribuer le permis. Deux ans plus tard, la commune est désormais en mesure de les fournir.

Sauf que, entre-temps, la demande est devenue caduque, et la commune n’a pas introduit de nouvelle demande. Résultat ? Le retrait du buste s’est fait sans autorisation de l’administration. “Nous n’avons pas encore le permis”, admet Yves Rouyet (Écolo), échevin de l’Urbanisme et du Patrimoine à Ixelles, contacté par La Libre.

Cette omission n’a pas échappé à Geoffroy Kensier, chef de groupe Objectif XL (apparenté Les Engagés, ex-CDH), qui a interrogé le collège ixellois jeudi soir à ce propos. “Nous sommes ici face à une autorité publique qui est en infraction délibérée avec les règles urbanistiques. Déboulonner une statue n’est pas un acte politique anodin et, ici, en plus, on ne respecte même pas les règles qui s’appliquent à tous les citoyens”, dénonce M. Kensier, qui a saisi la tutelle régionale, interrogeant la légalité de la décision.