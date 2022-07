À Kraainem, le monastère accueille des exilées ukrainiennes: "Toutes ont connu une sorte de traumatisme"

Dans l'entrée un peu austère du monastère de la Visitation de Kraainem, 27 petites fiches sont épinglées au mur, une pour chacun des exilés ukrainiens logés dans les bâtiments de l'ancienne communauté religieuse. Sur chacune, un sourire, un nom, un âge et une ville d'origine. "Derrière ces petites feuilles, ce sont surtout des histoires, souvent dramatiques", commente, ému, Guillaume de Posch, l'un des administrateurs du centre, qui sera notre guide.

Un détail frappe : il n'y a que des femmes. Les seuls visages masculins sont ceux des enfants qui accompagnent leur mère dans l'exil. "Nous choisissons volontairement les profils les plus vulnérables. Les personnes qui trouvent refuge ici ont toutes connu une sorte de traumatisme. Elles trouvent en ces murs un lieu paisible et accueillant", poursuit-il.

Le cloître comme terrain de jeu

Depuis le 1er juin, cet ancien monastère ouvre ses portes aux réfugiés fuyant la guerre en Ukraine. Les sœurs ont quitté les lieux quelques mois plus tôt, laissant le site vide mais en parfait état.

Lorsque la deuxième phase de l’accueil se profilait en Flandre - phase dans laquelle les structures durables doivent remplacer l’hébergement citoyens -, les discussions ont commencé entre la commune, le propriétaire des lieux et l’Ordre de Malte, une organisation catholique qui vient en aide aux plus démunis.

©Ludovic Goffinet

Rapidement, ils parviennent à un accord. Les anciennes cellules monacales seront des chambres destinées à celles qui fuient la guerre. L’Ordre de Malte se chargera de la gestion.

Le site dispose de tout l'équipement et de l'espace nécessaires pour loger soixante personnes : un réfectoire, des cuisines, plusieurs salles de jeux pour les enfants, une salle de classe pour les cours de français à venir, etc. "Le cloître couvert est même devenu une piste de trottinettes lors des jours de pluie", sourit l'administrateur, en s'écartant pour laisser passer Anna et Anastasia, en pleine course.

À l’étage, une odeur de bois neuf flotte dans l’air en provenance de la future salle de douche en travaux. Héberger soixante personnes pendant plusieurs mois demande forcément des aménagements. Il a fallu, par exemple, ajouter des miroirs dans les chambres, car la coquetterie était interdite aux sœurs.

Délai d’un an

Aujourd'hui, le centre accueille 27 personnes. D'ici la fin de l'été, elles seront soixante. Les responsables du centre voulaient monter progressivement en puissance afin de préserver les exilées, mais aussi pour roder l'organisation. "Nous pouvons compter sur une centaine de bénévoles pour faire tourner le centre", explique Guillaume de Posch. Certains étaient déjà actifs dans l'Ordre de Malte, d'autres sont des riverains qui ont répondu à l'appel. "L'accueil fonctionne sept jours sur sept, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Il est indispensable de pouvoir compter sur des bénévoles, sans quoi cela serait hors de prix", poursuit l'administrateur.

©Ludovic Goffinet

La commune de Kraainem intervient dans un cinquième du budget du centre. Le reste provient des caisses de l’Ordre de Malte ou du mécénat. La Région flamande et le fédéral ont également été sollicités, sans réponse actuellement. Les hébergés qui touchent un revenu doivent également s’acquitter d’un forfait mensuel de 250 euros par adulte. Cela comprend le logement, les repas et les activités proposées.

L'occupation est prévue pour un an. D'ici là, la Flandre sera entrée dans sa troisième phase d'accueil qui prévoit le logement dans les villages d'urgence construits en containers. "Mais nous espérons surtout que la guerre aura pris fin et que les familles pourront rentrer chez elles", conclut Guillaume de Posch.