L'accueil des Ukrainiens face à un tournant: "Le discours des pouvoirs publics est assez hypocrite"

De plus en plus d’hébergeurs renoncent à ouvrir leurs portes. Les solutions durables font souvent défaut.

L’hébergement citoyen des exilés ukrainiens s’essouffle. Près de quatre mois après l’arrivée des premières familles fuyant la guerre, une certaine lassitude semble gagner les hébergeurs. Manque de suivi, absence de perspectives, parfois un véritable ras-le-bol… Les raisons sont multiples, mais le résultat est identique. De plus en plus de familles ferment les portes de leur foyer, accentuant la nécessité de trouver une autre solution pour loger les exilés.

C’est le cas de Simon, jeune trentenaire ixellois. Il termine les bagages du couple qu’il a accueilli pendant plusieurs semaines. Il se dit soulagé de les voir quitter son appartement. Les deux mois de cohabitation se sont pourtant déroulés sans réels soucis, malgré une histoire particulière. En effet, quand le couple d’Ukrainiens qu’il a logé sous son toit est arrivé en Belgique, la jeune fille était enceinte. Elle a accouché quelques jours avant d’arriver chez Simon.

Aucune chance dans les agences

Avec sa compagne, ils ont dû assurer l'accompagnement médical de la nouvelle maman. "Nous avons contacté à plusieurs reprises la commune et le CPAS, mais nous n'avons reçu aucune réponse et aucun soutien. Nous avions l'impression d'être abandonnés", déplore le jeune Ixellois, qui a dès lors joué les assistants sociaux. "Tout notre temps libre leur était consacré."

Au moment de mettre un terme à l'accueil, Simon s'est encore débrouillé tout seul. "Nous avons dû chercher un appartement pour le couple en utilisant nos contacts car les agences immobilières sont plus réticentes à accueillir ce type de profil. Nous aurions bien voulu qu'ils aillent dans un logement social, plus adapté", explique-t-il, précisant qu'il s'est porté garant financier du couple. S'il est un peu amer, il n'en veut pas du tout aux deux exilés qu'il a accueillis. "J'ai trouvé le discours des pouvoirs publics assez hypocrite. On demande aux citoyens d'ouvrir leurs portes, mais, finalement, toute la charge repose sur les volontaires", regrette-t-il.

Un sentiment de libération

Sybille, une habitante la région liégeoise, se dit carrément libérée de voir partir la famille d'Ukrainiens qui logeait chez elle depuis plusieurs semaines. "Nous avons initialement donné comme échéance la date du 30 mai. Mais le 10 juin nous n'avions toujours aucun retour de la commune", raconte-t-elle aujourd'hui.

Elle a alors pris son téléphone et a activé son réseau. Après plusieurs jours à remuer ciel et terre, le gouverneur de la province trouve une solution dans une maison en attente de permis. Un logement à nouveau temporaire, alors que la famille ne semble pas vraiment pressée de retourner en Ukraine.

"Au début, cette famille de cinq ne possédait rien. Normal puisqu'ils fuyaient la guerre dans l'urgence. Mais depuis quelques semaines ils touchent le revenu du CPAS qui s'élève à 2300 euros par mois, ce n'est pas rien ! D'autant qu'ils n'ont pas de loyer à payer, pas de charges, pas de voiture… Il y avait cette impression que nous devions faire toujours plus. Dans un premier temps, il nous semblait normal de faire œuvre de solidarité. Mais, à un moment, j'avais l'impression de ne plus être chez moi", décrit l'ancienne hébergeuse.

Fedasil sur les genoux

Précision nécessaire : toutes les histoires ne sont pas similaires. Dans certains cas, l’accueil se passe à merveille, la famille participe aux tâches et aux frais de la maison, l’intégration est sur des rails. Dans d’autres cas encore, les autorités ont assuré l’accompagnement et ont désormais pris le relais pour l’hébergement.

Mais, pour certains, l’élan de solidarité fatigue et les contraintes pèsent trop sur la vie de famille. Arrive alors l’heure de trouver un logement durable, ailleurs que chez le citoyen. Et, bien souvent, cela se révèle compliqué.

"À un moment, la commune m'a même dit d'aller les reconduire au centre du Heysel, à Bruxelles", soupire une autre hébergeuse. Et, visiblement, ce conseil n'est pas isolé. Plusieurs autres citoyens qui cherchaient des solutions auprès des CPAS ont reçu la même réponse.

Pourtant, l'agence en charge de l'accueil ne dispose que de peu de marge de manœuvre. Récemment, le directeur de Fedasil tirait la sonnette d'alarme. Le système sature, avertissait-il. Il en voulait pour preuve le fait qu'il est toujours plus difficile de trouver de nouvelles places. Quelques jours après cet avertissement, la situation semble même empirer puisqu'il faudra désormais trouver des places pour compenser le renoncement des hébergeurs. "Nous avons la crainte sincère que les Ukrainiens soient les sans-abri de demain", redoute cette hébergeuse.