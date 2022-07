Comment reconstruire de manière durable après les inondations ?

Il y a près d'un an, les inondations de juillet ravageaient la Wallonie. L'heure est maintenant à la reconstruction.

L'un des défis post-inondations concerne bien entendu la reconstruction de tout ce qui a été détruit. Il s'agit aussi de savoir comment faire pour éviter à l'avenir de subir à nouveau de telles conséquences matérielles dramatiques si un événement de même ampleur devait se reproduire. "La Wallonie se tourne désormais vers la reconstruction durable", dit le gouvernement wallon qui a déjà mis en place plusieurs choses pour parvenir à transformer cette intention en actes concrets. Il y a d'abord le master plan Vesdre. "Il s'agit d'un schéma stratégique multidisciplinaire. Concrètement, cette démarche aidera entre autres les autorités à éviter d'urbaniser davantage certaines zones inondables, à les (re)construire différemment, à rendre des zones à la nature, ou à réaliser des aménagements pertinents, sur les berges notamment, pour favoriser la résilience de la vallée", explique-t-on chez le ministre-Président wallon.

Ensuite, un programme de quartiers durables a aussi été mis en œuvre en parallèle de ce master plan. "Une attention particulière est portée sur 11 quartiers situés dans neuf communes fortement sinistrées. Ce programme vise à élaborer une approche plus précise des opérations à mener dans des territoires plus restreints. Ce programme quartier durable servira notamment aux autorités comme aux citoyens dans les processus de reconstruction durable", insiste-t-on du côté du gouvernement.

Deux guides pour construire

Précisons encore que deux guides visant à prévenir les risques d'inondations à l'échelle de l'ensemble de la Wallonie sont en cours de réalisation. "Le premier concernera la manière de construire en zone inondable, et le second, la stratégie à adopter en matière de gestion des eaux de pluie. Ces guides serviront de référence aux architectes, urbanistes et candidats bâtisseurs."

Enfin, un travail de modélisation hydraulique/hydrologique du bassin de la Vesdre est en cours de réalisation. "L'objectif est de réduire les risques en cas de nouvelles crues et mieux protéger les citoyens et leurs biens", conclut le cabinet Di Rupo.