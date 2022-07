Les plus fragiles devraient être invités à recevoir une dose de rappel du vaccin contre le Covid-19 à la rentrée

Les poids lourds du gouvernement fédéral n’ont pas évoqué que la délicate et introuvable réforme des pensions, samedi. Le ministre de la Santé et vice-Premier ministre Vooruit, Frank Vandenbroucke, a rappelé ses collègues de la Vivaldi à la dure réalité épidémique : les variants du Covid se propagent dans notre pays et les chiffres des hospitalisations sont en hausse.

Pour l'instant, la situation reste sous contrôle, mais… Afin d'anticiper une rentrée plus compliquée (retour de vacances, etc.), Frank Vandenbroucke voudrait d'ores et déjà concevoir une stratégie vaccinale active. "J'espère que l'on pourra rapidement reprendre la vaccination systématique afin d'éviter de devoir refermer des secteurs en fin d'année", confie une source fédérale.

Comme La Libre l'expliquait récemment, entre le 14 et le 20 juin, 3 049 nouvelles contaminations ont été dépistées en moyenne par jour, en hausse de 25 % par rapport à la semaine précédente (source : Sciensano). De même, entre le 17 et le 23 juin, il y a eu en moyenne 87,9 admissions à l'hôpital par jour pour cause de Covid, soit une hausse de 32 % par rapport à la période précédente. Au total, 1 083 personnes positives au coronavirus étaient hospitalisées, dont 69 patients traités en soins intensifs.

Nouveau rapport du CSS

Vers une quatrième dose pour tout le monde à la rentrée ? Pas si vite. C’est plus nuancé que cela. Selon nos informations, un nouveau rapport du Conseil supérieur de la santé (CSS) recommande la mise en place d’une campagne de vaccination qui démarrerait en septembre et en octobre. C’était dans l’air : les groupes de personnes les plus âgées et les personnes les plus fragiles seront prioritaires pour recevoir leur dose de rappel, si ce n’était pas encore fait.

"Les gains immunitaires liés à une vaccination ou à une contamination s'en vont beaucoup plus rapidement pour ces catégories, justifie une source proche du dossier. Des rappels ont déjà été administrés dans ces groupes de la population mais l'idée est surtout d'augmenter la proportion de personnes couvertes."

Par contre, le document remis par le CSS aux autorités fédérales et régionales ne se prononcerait pas au sujet d'une campagne massive concernant la population en général, avec invitation à recevoir une quatrième dose. "Sur une quatrième dose pour tous, on n'a même pas encore d'autorisation de l'Agence européenne du médicament… Le rapport du CSS ne pouvait sortir de ces limites-là, forcément", commente un décideur politique.

CIM Santé mercredi

Ne faudrait-il pas anticiper davantage l'évolution de la pandémie afin de ne pas se retrouver en difficulté cet automne et cet hiver ? "Si l'on était confronté à un scénario qui imposerait de donner un rappel à l'ensemble de la population, on pourrait réactiver les centres de vaccination", rassurait jeudi la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale (PS), sur les ondes de La Première.

On devrait en savoir davantage mercredi : une réunion de la conférence interministérielle (CIM) Santé publique est annoncée.

Pénurie inquiétante de thrombolytiques en Belgique

Les thrombolytiques sont des médicaments qui dissolvent les caillots sanguins. Très puissants, ils jouent un rôle majeur face aux infarctus, aux AVC et aux embolies pulmonaires. Ces produits stratégiques, notamment utilisés en soins intensifs, sont en situation de grave pénurie en Belgique et dans le monde. L'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) a alerté les hôpitaux à l'égard de cette situation, les invitant à la plus grande prudence dans le recours à ces produits. "Des solutions à cette pénurie sont recherchées en consultation avec le cabinet du ministre (Vandenbroucke, NldR) et en collaboration avec nos partenaires européens. L'Agence européenne des médicaments (EMA) a également accordé la plus haute priorité à ce dossier", nous confirme-t-on à l'AFMPS.