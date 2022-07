Des cyclistes belges vont pédaler 1.000 kilomètres pour soutenir la recherche pédiatrique

Les sportifs belges parcourront 1.060 kilomètres du 9 au 16 juillet et soutiendront The Belgian Kids' Fund for Pediatric Research et KickCancer. Cette première équipe belge est composée de plusieurs nationalités, des Belges mais aussi des ambassadeurs de l'événement venus de Suède, Norvège, Finlande et du Danemark.

Le groupe s'élancera du parc du Cinquantenaire le 9 juillet à 08h00 et prendra la direction de Charleville-Mézières pour une première étape de 172 kilomètres. Au terme de huit étapes et de 1.060 kilomètres parcourus, il atteindra Paris le 16 juillet.

La ville lumière est le point de rassemblement des 2.400 cyclistes de Team Rynkeby qui prennent le départ de 10 pays européens le 9 juillet. Chaque équipe soutient la recherche en pédiatrie dans son pays d'origine.

Les sportifs belges participent à ce défi solidaire au profit de deux associations: The Belgian Kids' Fund et KickCancer. La première, créée en 1995 à l'hôpital universitaire des enfants reine Fabiola (Huderf), a pour mission "d'offrir à de jeunes chercheurs et chercheuses la possibilité de réaliser un projet de recherche dans le cadre d'une thèse de doctorat et d'acquérir des compétences essentielles au progrès de la santé de l'enfant".

Kick Cancer, créée en 2017, finance des essais cliniques pour que de nouveaux médicaments soient testés sur les enfants dans des conditions sûres et éthiques.