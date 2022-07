Faut-il s'inquiéter du Centaure, le nouveau variant d'Omicron? "Il peut se répandre dans le monde entier très rapidement"

Le covid n'est décidément pas encore terminé. Après l'augmentation des cas depuis quelques jours, un nouveau variant du coronavirus pourrait mettre à mal notre automne et notre hiver. Le variant BA.2.75, appelé plus communément "Centaure" n'est en réalité pas un nouveau variant du covid mais bien une nouvelle version d'Omicron BA.2 qui est dominant en Europe et une grande partie du monde depuis le début de l'année.

Pour le moment, les scientifiques n'ont pas pu prouver que Centaure était plus virulent ou qu'il provoquait d'autres symptômes que la version Omicron que nous connaissons. En revanche, les premières recherches ont démontré qu'il pouvait davantage résister aux anticorps.

"J'espère que ce n'est qu'une fausse alerte", a expliqué le biologiste cellulaire Ulrich Elling sur Twitter, "mais je n'aime pas les mutations que nous constatons dans ce cas-ci."

Ce nouveau variant est apparu en Inde où il a été constaté qu'il se répandait très rapidement. Des premiers cas ont également été constatés dans d'autres pays dont le Japon, l'Australie, les États-Unis ou plus proche de nous, au Luxembourg, au Royaume-Uni et en Allemagne. "Dans notre pays, aucune infection n'a encore été observée, mais il se rapproche", a de son côté expliqué le biostatisticien flamand Geert Molenberghs au Nieuwsblad.

Reste que selon lui, ce n'est qu'une question de temps puisque Centaure va rapidement pouvoir se propager dans la population : "Après s'être rapidement propagé en Inde, on devrait le voir se répandre dans le monde entier à grande vitesse en cette période de vacances", a continué le scientifique avant de nuancer quelque peu, affirmant qu'il était encore trop tôt pour savoir si cette nouvelle version d'Omicron pourrait devenir le variant dominant dans notre pays cet automne.