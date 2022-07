La nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19 débutera le 12 septembre en Flandre

A la fin du mois d'octobre, une évaluation sera faite pour éventuellement revoir à la baisse cette capacité de vaccination, à 400.000 doses par semaine.

Comme il a été décidé en Conférence interministérielle (CIM) Santé cette semaine, cette nouvelle vaccination de rappel qui sera disponible en septembre vise en priorité, à travers le pays, les personnes les plus à risque: les plus de 65 ans, les immunodéprimés, les personnes vivant en maison de repos et les travailleurs du secteur des soins. Ce public sera "fortement encouragé" à venir se faire vacciner dès le 12 septembre, en Flandre, pour qu'il ait eu l'occasion d'avoir une dose supplémentaire de vaccin avant la fin de ce mois de septembre.

Le gouvernement flamand a décidé d'envoyer aussi une invitation à ce nouveau booster au reste de la population, dès 18 ans.