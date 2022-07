Les accusés des attentats de Bruxelles seront les premiers détenus de Haren

Le "village pénitentiaire" de Haren, ultramoderne, vanté comme la prison du futur par le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open VLD), entrera progressivement en fonction à partir de septembre prochain. À terme, l’établissement pénitentiaire qui doit remplacer les trois vieilles prisons bruxelloises (de Saint-Gilles, Forest et Berkendael) pourra accueillir 1 190 détenus. Il ne s’agit plus d’une prison en étoile mais d’un ensemble de bâtiments hébergeant des "unités de vie" d’une trentaine de places. Les détenus disposeront de badges individuels qui seront programmés pour ouvrir les portes et leur permettre de se déplacer (pour se rendre à une visite, à un poste de travail….) sans surveillance physique.

Que se passera-t-il en cas d’incident technique ?

Le chantier avance à grands pas, la priorité étant mise sur les premiers lieux de détention qui seront occupés dans les prochains mois. Raison pour laquelle une délégation du Conseil central de surveillance pénitentiaire (CCSP) a effectué une visite, le 13 juin, sur le site en construction, en se concentrant, notamment, sur l’unité de haute sécurité. Les accusés des attentats de Bruxelles seront en effet les premiers occupants de la prison de Haren. Le procès, qui se tiendra dans l’ancien siège de l’Otan, à moins de 5 kilomètres de la prison, démarrera le 12 septembre, par une audience préliminaire.

Cette seconde visite (après celle de novembre 2021) effectuée par l'organe de contrôle indépendant des prisons a fait resurgir des inquiétudes sur certains aspects de la détention au sein de cette nouvelle prison-village. Auxquelles il faut ajouter un point d'interrogation majeur concernant la circulation des détenus à l'intérieur du complexe. Celle-ci sera centralisée au départ de trois points de contrôle qui devront réguler les ouvertures de portes et les déplacements de façon synchronisée. En cas d'incident (technique ou informatique), "cela pourrait rapidement devenir problématique", relève Marc Nève, président du CCSP.

Sans aucune vue sur la vie…

Le rapport du CCSP rappelle qu’il n’existe plus aucune section de haute sécurité dans les prisons belges, exception faite des sections spécialisées D-Radex (pour les détenus radicalisés qui risquent de faire du prosélytisme derrière les barreaux) à Ittre et à Hasselt (qui est vide depuis septembre dernier).

Le placement dans ce type de sections, remis en question, avait débouché sur la fermeture, à l’automne 2019, de la dernière encore en activité, à la prison de Bruges - celle de Lantin était déjà fermée de longue date. Malgré cela, le projet d’ouvrir une unité s’apparentant à une section de haute sécurité au sein de la prison de Haren n’a pas été abandonné, souligne l’organe de contrôle.

Les conditions matérielles de cette section (de dix cellules), enclavée au rez-de-chaussée d'une unité de vie du complexe de Haren, "sans aucune vue sur la vie à l'extérieur ou à l'intérieur de la prison", génèrent "une impression générale de confinement", accentuée par l'absence de vue horizontale due à la présence d'un mur élevé à quelques mètres des fenêtres - comme c'était le cas à la section de haute sécurité de Bruges. La délégation a aussi noté l'absence de toute salle d'activité au sein de cette section, sauf un petit espace destiné à du fitness et la taille réduite du préau. Le CCSP y voit le risque que le régime pratiqué s'apparente à une mise à l'isolement.

La conception des cellules de punition, équipées d’une vitre opaque, pose toujours question au Conseil central de surveillance pénitentiaire. ©BELGA

Des vitres opaques pour les punis

Dans l’avis qui suit cette seconde visite, le CCSP constate qu’aucune des premières recommandations adressées en novembre 2021 n’a été suivie d’effet, si ce n’est l’installation d’un petit abri contre les intempéries dans la (trop petite) cour de promenade attenante aux cellules de punition.

Chaque unité comporte deux cellules de ce type, ainsi que deux cellules "time-out" (de sécurité), conçues sur le même modèle. Mais rien n'a été fait, depuis novembre, pour améliorer ces espaces : les vitres, opaques, ne permettent qu'un accès limité à la lumière naturelle. Idem pour le mobilier qui reste à prévoir. Plus problématique encore : on a poursuivi l'équipement d'une des deux cellules de punition et de "time out" d'un lit de contention, où on peut attacher le détenu. Si, dans certains cas, on peut être amené à utiliser des mesures de contrainte, cela doit se faire sous contrôle médical et pas dans une prison, insiste le rapport qui exhorte les autorités à renoncer à ces lits de contention et à les remplacer par des lits "dignes de ce nom".

Idem pour l’aménagement de la cour de promenade des détenus punis ou faisant l’objet de mesures de sécurité : pas de vue, aucun accès aux rayons du soleil, pas d’installation sportive, pas même un banc, proteste le CCSP. Leur préau reste une gangue de béton avec une petite ouverture vers le ciel, barrée par une épaisse grille.