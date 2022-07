Les burn-out en hausse de 66 % entre 2018 et 2021: les hôpitaux particulièrement touchés

Quelque 66 % de burn-out supplémentaires ont été enregistrés en 2021 par rapport à 2018. C’est ce qui ressort de la dernière analyse sur l’incapacité de travail, publiée par les Mutualités libres. Le rapport pointe une forte croissance du nombre d’arrêts de travail en raison de problèmes de santé mentale au cours de ces dernières années.

Une précédente étude de l’Inami avait déjà établi qu’entre 2016 et 2020, le nombre de malades de longue durée, c’est-à-dire en incapacité de travail pendant plus d’un an, avait augmenté de 20,5 %. Avec l’arrivée de la pandémie de Covid-19, les nouvelles entrées en incapacité de travail, tant en raison de maladies physiques que psychiques, avaient diminué. En 2020, les dépressions avaient baissé de 17 % et les problèmes de dos et les entorses avaient suivi la même tendance. Le rapport attribue ce déclin aux confinements et au travail à domicile.

Il faut cependant noter que certains malades n’apparaissent pas dans les statistiques en raison du report des soins non urgents imposé par la pandémie.

1,5 milliard d’indemnités en 2019

Après une baisse de courte durée, les chiffres sont repartis à la hausse en 2021. Entre 2018 et 2021, le nombre de dépressions a augmenté de 12 %, et celui des burn-out de 66 %. Ces deux affections font partie des diagnostics les plus courants posés aux personnes dans l’impossibilité de travailler.

En 2019, les indemnités d’invalidité octroyées en raison de tels problèmes de santé ont atteint 1,5 milliard d’euros. Les secteurs les plus touchés par le burn-out sont la santé et le bien-être, les hôpitaux ainsi que le transport et la logistique.

Les dépressions de longue durée et les troubles anxieux ont aussi vu leur prévalence grimper, avec une hausse respective de 26 % et 22 %.

14 % de cancers du sein en plus

Le cancer du sein est une autre cause importante de mise en incapacité de travail. Entre 2018 et 2021, 14 % de femmes supplémentaires ont vécu un arrêt de travail forcé en raison de cette maladie. Chaque année, environ 11 000 personnes sont confrontées à ce diagnostic. C’est la forme de cancer la plus fréquente chez la femme en Belgique.

Au total, 78 814 personnes ont été empêchées de travailler pour des raisons de santé en Belgique en 2021, contre 70 122 en 2018. Pour limiter le nombre de cas, le rapport préconise d’investir dans la prévention en santé mentale, tant sur le lieu de travail qu’en dehors, et de rendre plus efficace la réintégration des malades de longue durée.