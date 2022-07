Le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort et le Secrétaire d’État bruxellois à l’Urbanisme Pascal Smet ont présenté ce vendredi le nouveau RRU (Règlement régional d’urbanisme) en Région Bruxelles-Capitale, censé entrer en vigueur le 1er janvier 2024 et modifier radicalement le visage de la capitale.

Limitation du parking et de la voiture en rue, fenêtres et espaces extérieurs obligatoires: Bruxelles présente son nouveau règlement d'urbanisme

Le gouvernement bruxellois a validé ce jeudi en première lecture le nouveau RRU (Règlement régional d'urbanisme) en Région Bruxelles-Capitale. Cela implique une nouvelle règle d'urbanisme pour les rues, les places et les bâtiments de Bruxelles. Le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort et le Secrétaire d'État bruxellois à l'Urbanisme Pascal Smet ont présenté ce règlement à la presse ce vendredi matin. Il doit être "le fil conducteur pour rendre définitive la transition de Bruxelles vers une ville à taille humaine tournée vers l'avenir."

"Cette proposition de RRU, plus flexible, permettra de tenir compte des particularités locales de chaque rue, chaque quartier, tout en insufflant de nouveaux principes clairs : des terrasses pour tous, plus d'espaces publics, rénover plutôt que démolir. Les communes sont les partenaires privilégiées de l'application ce texte" ,assureRudi Vervoort, Ministre Président de la Région de Bruxelles-Capitale.

"Good Living va définir le tissu urbain de Bruxelles pour les 50 prochaines années et améliorer ainsi pour tous la qualité de vie et de séjour dans la ville", affirme Pascal Smet, qui voit dans ce plan l'équivalent urbanistique de ce que Good Move est à la mobilité.

Étape suivante : une étude d’incidence doit être finalisée cet été, une enquête publique sera réalisée. L’objectif est que Good Living soit définitivement approuvé par le gouvernement bruxellois d’ici l’été 2023, afin de le soumettre ensuite au Parlement bruxellois, qui devra adopter la nouvelle législation. L’entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2024 ou premier juillet 2024, après une importante période de formation pour les différentes administrations.

Ce projet s’articule autour de trois axes : les espaces ouverts, l’urbanité et l’habitabilité. Voici les principales règles qui figurent dans ce RRU.

Les espaces ouverts

Le but est de créer des espaces ouverts destinés au jeu, à la détente et aux rencontres pour "se déplacer agréablement et en toute sécurité et qui ont un impact positif sur l'environnement et le climat."

Ainsi, un maximum de 50 % de toute rue sera désormais réservé au transport motorisé individuel. Ce qui veut dire qu’au moins 50 % de toute rue est réservée aux piétons, cyclistes, transports publics, arbres et buissons, bancs, jeux etc.

Les endroits très fréquentés devront disposer de bancs, toilettes, fontaines d’eau potable, jeux et autres mobiliers urbains…

Toute piste cyclable séparée bidirectionnelle fera au moins 3 m de large. Tout trottoir fera au moins 2m de large.

Le stationnement en épi et en perpendiculaire sera interdit. Seul le stationnement en parallèle de la circulation sera possible.

Le stationnement devant les monuments protégés, les écoles parcs, lieux de culte et des institutions culturelles est interdit.

Dans chaque rue, au moins 10 % à 15 % (en fonction des résultats du rapport d’incidence) de la surface totale sera réservée aux arbres et plantes en pleine terre.

75 % de la surface non bâtie d’un terrain sera de pleine terre.

La publicité dans les espaces ouverts privés sera interdite.

Les publicités lumineuses seront éteintes entre 22 heures et 7 heures du matin.

Urbanité

Good Living vise à créer, selon le gouvernement bruxellois, un environnement urbain avec architecture de qualité et dans le respect du patrimoine, des logements de meilleure qualité conservant les espaces ouverts, avec des bâtiments durables et multifonctionnels.

Ainsi, la rénovation sera privilégiée pour tous les bâtiments existants. La démolition ne sera autorisée que dans des circonstances très exceptionnelles.

Tout projet de rénovation ou de construction devra avoir un impact positif sur le climat et la biodiversité. Cette question se pose actuellement sur le dossier de la friche Josaphat.

Tout projet de rénovation ou de construction intégrera la gestion des eaux pluviales.

Au moins 30 % des terrains restera non bâti.

Les toitures plates de plus de 20 m² serviront de toitures vertes, de terrasses, pour l’agriculture urbaine ou des panneaux solaires.

Habitabilité

Le plan prévoit ainsi que la surface minimale d’une unité de logement soit définie sur la base du nombre de chambres.

La surface minimale des équipements collectifs augmentera avec le nombre de chambres dans l’unité de logement.

Le co-living sera clairement cadré et réglementé. Une unité de co-habitation pourra compter un maximum de 15 chambres, et devra prévoir au moins une salle de bains et des toilettes pour 3 chambres. Une attention particulière sera accordée à l’acoustique.

Tout logement disposera d’un espace extérieur privatif d’au moins 4 m², et une augmentation de 2m² par chambre supplémentaire.

Chaque logement de plus d’une chambre aura des fenêtres dans au moins deux directions.

Tout bâtiment à logements multiples de plus de 1000 m² doit avoir au moins 10 % de logements adaptables pour les PMR.

Une habitation divisée en plusieurs logements devra compter au moins un logement de trois chambres ou plus.

Tout immeuble de logements devra avoir au moins une place de stationnement de vélo accessible et sécurisée par chambre.

Le nombre de places de stationnement pour voiture sera défini sur la base de critères comme l’accessibilité aux transports publics et les efforts de mobilité durable et partagée.

Tout logement étudiant individuel aura une superficie minimale de 24 m².Toute chambre d’un logement étudiant collectif aura une superficie minimale de 12 m².