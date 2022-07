Travailler les pieds dans le sable? C'est possible: voici les conditions à respecter pour télétravailler à l'étranger

"Je me suis dit que si je pouvais télétravailler dans mon salon à Bruxelles, pourquoi pas dans un hôtel à 2 000 km de là ? Au mois d'avril, Michaël a passé une semaine à Malte pour assister au mariage de sa sœur. Durant son séjour, le jeune journaliste n'a pas pris congé et a continué à travailler à distance, afin de joindre l'utile à l'agréable. "Cela m'a permis de travailler dans un cadre sympa, au soleil sur la terrasse. Dès que je finissais ma journée, j'éteignais mon ordinateur et je pouvais profiter de la piscine", se remémore le Bruxellois de 29 ans.

Ce concept de workation, fusion de travail (work) et de vacances (vacation), séduit de plus en plus de Belges. Selon le dernier baromètre d'Europ Assistance, environ 18 % des Belges ont ainsi l'intention de continuer à travailler durant leur séjour à l'étranger cette année, que ce soit depuis leur location de vacances (29 %), le logement d'un membre de leur famille ou d'un ami (27 %) ou depuis un hôtel (21 %). Plusieurs opérateurs touristiques, comme le groupe Tui, ont bien saisi l'engouement pour cette tendance et proposent d'ailleurs des formules sur mesure à destination des "workationers".

Si le concept a la cote, il a de quoi interpeller. "Cette notion de workation est un peu antinomique, car le travail et les vacances, c'est comme l'eau et l'huile, normalement ça ne se mélange pas", observe Matthieu Dewèvre, conseiller au service d'études de l'UCM. Le télétravail généralisé durant le confinement a toutefois permis l'essor de nouvelles formes de travail, qu'il convient d'encadrer minutieusement pour éviter tout litige.

Un accord nécessaire

Le télétravail à l'étranger doit faire l'objet d'un accord préalable entre employeur et employé. "L'idéal est de signer une convention écrite, qui définit les conditions de travail, le lieu et les horaires de prestation", détaille Catherine Mairy, Legal Expert chez Partena Professional. L'employeur peut s'opposer à la demande de télétravail à l'étranger de son employé, pour autant que ce refus soit motivé. "Si un employé veut faire du télétravail dans un pays qui présente un décalage horaire important par rapport à la Belgique, on peut comprendre que l'employeur refuse."

Plusieurs points d’attention sont également à prendre compte, notamment sur le plan administratif.

En cas d’accident de travail, il n’est pas forcément convenu dans la police d’assurance souscrite par l’employeur que les prestations effectuées à l’étranger sont couvertes. Il incombe donc à l’employeur d’en vérifier les conditions. Toutefois, si l’accident de travail survient durant les heures de prestation et sur le lieu convenu dans la convention, l’employé pourra être couvert sans trop de difficultés.

183 jours maximum

En outre, l'employé est tenu de s'assurer qu'un permis n'est pas requis pour travailler dans son pays de destination. "Depuis l'ouverture des frontières européennes, un citoyen belge peut travailleur un peu partout dans l'UE sans permis de travail, rassure Matthieu Dewèvre. Mais dès que le travailleur sort de l'UE, il doit se procurer les permis adéquats."

Enfin, si la prestation à l’étranger s’inscrit dans la durée, certaines questions en matière de fiscalité et de sécurité sociale peuvent se poser. Pour rester assujetti à la fiscalité belge, le télétravailleur ne doit ainsi pas séjourner plus de 183 jours par an à l’étranger.

Outre ces impératifs administratifs, certains détails pratiques doivent logiquement être anticipés. À l'instar du télétravail classique, l'employé doit s'assurer de disposer d'un bon équipement, tel qu'un ordinateur portable performant ainsi que d'une connexion internet rapide. "J'étais vraiment stressé à l'idée que le Wi-Fi de l'hôtel ne soit pas aussi puissant que chez moi, mais finalement tout s'est bien passé", se souvient à ce propos Michaël.

La confiance, le maître mot

Si l'atmosphère de travail peut sembler plus détendue à l'étranger, l'employé reste en effet soumis aux mêmes obligations qu'au bureau. Il est tenu d'être joignable à tout moment et de livrer les mêmes résultats. Comme lors du télétravail en Belgique, l'employeur peut d'ailleurs contrôler la productivité de ses employés via différents mécanismes, tant qu'une telle mention est explicitée dans le contrat de travail. "Par contre, l'employeur ne peut pas contrôler plus le travailleur sous prétexte qu'il télétravaille à l'étranger, insiste Catherine Mairy. Les modalités de contrôle doivent être les mêmes, que le travail soit effectué en Espagne ou en Belgique."

Il va sans dire qu'un bon climat de confiance entre employé et employeur est essentiel à ce genre de prestations. "Le télétravail en Belgique nécessite déjà un bon lien de confiance, mais quand le télétravailleur preste depuis l'étranger, ce lien doit être d'autant plus renforcé", confirme Matthieu Dewèvre.