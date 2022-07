"Discours anxiogène des politiques", "Un peu vache de mettre la pression" : Yves Coppieters évoque le rebond épidémique du Covid

En analysant la courbe des indicateurs de l'épidémie de Covid en Belgique, on remarque clairement un rebond. Malgré cela, les experts et les politiques ne s'inquiètent pas.

Pourtant une nouvelle campagne de vaccination se met en place à la rentrée. Yves Coppieters, qui s'est confié à nos confrères de 7sur7, trouve que les politiques mettent la population sous pression. "C’est un peu vache de déjà mettre la population sous pression alors qu’on sait que l’été sera sous contrôle".

Avant de poursuivre: "Je serai plus critique envers les politiques qui s'attellent à préparer le terrain pour l’automne. Ils viennent d’installer le dispositif pour la quatrième dose de vaccin. Certains emploient le mot “vague” sur les plateaux de télévision et répètent qu’il faut faire très attention. Le discours politique est à nouveau assez anxiogène et destiné à préparer toute une série de mesures pour le mois de septembre prochain."

Les vaccins toujours efficaces ?

Qui plus est, les experts ne disposent pas encore d'assez de recul pour savoir si les vaccins seront assez efficaces pour lutter contre les variants qui sévissent actuellement. "Le vaccin annoncé n’est pas suffisamment adapté aux souches circulantes et futures. Si on disposait d’un “super vaccin”, le timing ne me poserait pas de problème. Mais ce n’est pas le cas...", confie l'épidémiologiste.

Enfin, Yves Coppieters se veut quelque peu rassurant par rapport à la situation que l'on devrait connaitre à l'automne: "Je pense qu'on assistera à une reprise, mais on dispose de toutes les armes nécessaires pour ne pas bloquer la vie quotidienne. J’espère que nos politiques ne vont pas anticiper des mesures trop fortes et réinstaurer le pass vaccinal. Sur un plan de santé publique, cela n’aurait pas d’intérêt. Sur le plan politique, cela paraît plus plausible, car le CST est utilisé comme un incitant à la vaccination. Je suis persuadé que le port du masque va revenir de manière répétitive, mais pas partout, pas tout le temps", conclut-il.