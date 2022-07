Plus de 600 interventions de la Croix-Rouge durant les deux premiers jours des Ardentes

La Croix-Rouge est intervenue plus de 600 fois durant les deux premiers jours du festival Les Ardentes, jeudi et vendredi, indique samedi après-midi un responsable des secours à l'agence Belga.

Aucun incident grave n'est à déplorer. Les équipes de la Croix-Rouge ont été sollicitées principalement pour des festivaliers victimes de malaises ou victimes de la chaleur et de la déshydratation. D'après le responsable de la Croix-Rouge sur le festival, une vingtaine de piqûres à la seringue sont également suspectées.

Environ 150 personnes ont été évacuées de la fosse de la scène principale du festival vendredi en début de soirée. Selon plusieurs spectateurs présents lors du concert, le rappeur français PLK, qui se produisait sur la scène principale, s'est arrêté à deux reprises pour que les secours puissent aider des festivaliers, pris dans un mouvement de foule, à sortir de la fosse. Une quinzaine d'entre eux ont été évacués vers le poste médical avancé du festival pour "des pathologies bénignes", a précisé le responsable Cédric Milquet.

"Cela se passe relativement bien, mais on est samedi et on annonce encore de gros concerts et surtout de la chaleur", a précisé le responsable de la Croix-Rouge à l'agence Belga.

La configuration du site facilite l'intervention des secouristes: "Heureusement, on a des véhicules tout-terrain, adaptés pour mettre des gens sur une civière et il y a des chemins accessibles à tous les véhicules", a expliqué Cédric Milquet.

Concernant le camping, situé à environ deux kilomètres du site du festival, les personnes évacuées vers les hôpitaux sont plus nombreuses, mais le responsable de la Croix-Rouge ne pouvait pas préciser les pathologies en cause.

Samedi après-midi, lors du concert de Zola, plusieurs dizaines de festivaliers ont à nouveau été accompagnés par la Croix-Rouge pour quitter la fosse face à la deuxième scène en raison d'un mouvement de foule.

Au total, 80 volontaires, cinq ambulances et quatre véhicules tout-terrain de la Croix-Rouge sont présents chaque jour sur Les Ardentes.

Le festival se poursuit samedi et dimanche avec notamment encore à l'affiche PNL et Roddy Rich avant la dernière journée dimanche avec Stromae et Orelsan.